安徽90後女詩人穿越「鰲太線」失聯　翌日被發現海拔3150米處遇難

來自安徽黃山的90後女詩人「星芽」（本名饒佳），她在周日（20日）時獨自出發穿越鰲太線（從陝西秦嶺主峰鰲山到太白山），結果翌日（21日）就被發現在鰲太盆景園遇難。

有知情網民指星芽遇難原因為帳篷內生火，導致一氧化碳中毒。與此同時，陝西森林公安局第二分局回應指，目前警方仍在海拔3000多米的案發現場進行調查，現場環境惡劣，積雪厚度能埋沒小腿，且氣候瞬變、極寒極冷。



據介紹，現年27歲的星芽是一位詩人，入選浙江省第六批新荷計劃人才庫。星芽出發前一直在北京遊學，其作品散見《詩刊》、《芒種》、《青年文學》等刊物及選本，曾獲第二十五屆柔剛詩歌獎、第五屆光華詩歌獎、第二屆元詩歌獎、第二屆淬劍詩歌獎，第五屆極光詩歌獎，更有出版詩集《動物異志集》。

星芽獨自出發穿越鰲太線，結果翌日就被發現遇難。（微博）

內地傳媒報道，星芽遇難的鰲太盆景園位處海拔3150米，是鰲太穿越的必經之地。鰲太盆景園長滿美麗的冷杉樹，但多次穿行鰲太線從事救援任務的西安市晨曦減災應急救援中心突擊隊隊長李富強坦言，植被的生長給人感覺是盆景，看上去很美，但全是自然生長，暗藏風險。無奈美景當前，雖然官方明令禁止，但依舊不斷有人非法穿越，失聯事件幾乎每年會發生。

鰲太線是一條縱貫秦嶺鰲山與太白山之間的線路，也是秦嶺山脈海拔最高的一段主脊。整個穿越經太白山梁海拔3523米，最終到太白山主峰拔仙台，最高海拔為3777米。兩山之間平均海拔3566米，其中大部分為無人區。雖然直線距離僅約40多公裡，但實際路途非常漫長，長達140公裡，走完全程至少6至7天，要翻越17座海拔3000米以上的高山，並且多會遇到極端天氣。

穿越鰲太線是被明令禁止的行為。（都市快報）

關於星芽遇難一事，陝西森林公安局第二分局表示，星芽最後所在的地方是太白山國家級自然保護區的核心區域，平常都有巡邏，但保護區的範圍實在太大，驢友總能找到進山的辦法，「事實上，鰲太穿越的驢友都是沒有經過有關部門備案的，我們也強烈反對鰲太穿越。」