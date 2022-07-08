內地古裝劇現日式服飾、吃壽司被指架空時代　網民：當觀眾傻仔

內地一些古裝偶像劇為了追求噱頭會融合各種文化元素，然而這也引發架空時代的爭議，如有熱播劇會出現角色穿日式服飾、吃壽司等劇情，最後造就「不古不中不洋」的效果，有網民更直言：「拿觀眾當傻子呢這是。」



引發爭議的包括正在播出的古裝搞笑偶像劇《我叫劉金鳳》，據了解，其是一部輕喜劇，劇情講述在東皓國，文能口吐芬芳、武能手擒壯漢的村花劉金鳳入宮為后，與「弱雞」君王之間啼笑皆非的愛情故事。不過，該劇卻「亮點」處處，如有皇帝結婚現場佈置麥克風、混響大喇叭以及歐式風格大地毯的場景，女主角更會吃壽司，可謂腦洞大開。

當中其中一個最大爭議點是演員服飾，在劇中，女性服飾腋下有開口，被認為與和服的「身八口」類似，而男性服飾肩膀上有開口，被認為有日式「狩衣」特徵。此外，劇中人物劉歇的帽子被認為與日式垂纓冠風格類似；角色的黑色長袍也被指與日本公卿服相似。

而《我叫劉金鳳》並非個例，正在播出的《星漢燦爛》此前發布的劇照也出現了大量日式和服中才會有的「吉彌」蝴蝶結，服裝的腰帶也被質疑為日本和服腰帶款式，只不過這些畫面在播出時都被作技術處理。

有關現象引起輿論熱議，有聲音認為劇集最大的問題在於價值觀導向，如中國人民大學孔子研究院禮學中心副主任吉恩煦就表示，這不是中華傳統服飾的元素，明眼人一看服裝就很有問題。內媒《齊魯晚報》也評論道，在傳統文化、國潮日益得到國人喜愛的當下，古裝偶像劇的美術部分不應再胡編亂造，不應打著追求特色的幌子，做沒意義的胡編和胡說，「古裝言情劇也是古裝劇，不能把自己底線放得太低，既然是古裝劇，就應該尊重自己文化的古風古韻、尊重自己民族的審美傳統」。

值得一提的是，在7月4日，國家廣電總局召開電視劇創作座談會。國家廣電總局黨組成員、副局長朱詠雷表示，要堅定文化自信、傳承中華文明，古裝劇美術要真實還原所涉歷史時期的建築、服裝、服飾、化妝等基本風格樣貌，不要隨意化用、跟風模仿外國風格樣式。

網民點睇：

演員沒常識嗎？這種劇都接

把國人的審美和價值觀引向何方

下架，問責的問責

就我覺得這是審核電視劇的人的問題嗎？

看個視頻，都能扯那麼多，至於嗎？有多少玻璃心，凡事不必上綱上線。雖然我對這個電視劇無感

