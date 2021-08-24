廈門日料店員穿和服檢測卻被要求更衣　盤點內地近期極端反日情緒

日前，廈門一名女子穿着和服做核酸檢測，卻遭到醫院志願者勸說換件衣服再來檢驗，該名女子也配合工作人員。然而，當該影片於網絡上曝光後，卻引發大眾議論，有人認為志願者做對了，也有人表示這有點大驚小怪。不過，最近大陸輿論場中，對日本反感的情緒不斷上升，似乎也是個事實。



有細心的網民發現，女子的和服上有個小牌子，推測可能是哪間日本料理餐廳的服務人員，來不及換裝便匆匆趕來做檢測。許多網民則認為「雖然能理解該名女子的工作，以及服裝穿着自由，但也請理解中國人的民族主義情感」、「打中國疫苗就該穿中國的衣服」、「雖然是工作服，但在中國穿和服上街就是不妥」。

只要各地傳出疑似有民眾穿和服上街的新聞，很快地便會登上微博熱搜。（微博@新浪新聞）

也有其他網民覺得醫院志願者管太寬，「日式料理店服務生穿和服，平日也沒見市場管理人員要求他們換了衣服再來，況且在日本的中華料理店店員，也都是穿旗袍、漢服上班的，不該上綱上線地指責這位穿和服工作服的女子」。

更有網友認為志願者的做法太超過，「儘管有着民族主義情感，但是把和服放在對立面，顯然是誇大了。應該反對的是日本軍國主義以任何形式呈現，和服只不過是日本民間的穿著打扮罷了」。

稍後，日航酒店出面證實影片中的女子為酒店內的餐廳工作人員。當時通知要做核酸檢測，由於換下和服要花費一段時間，因此該名員工就直接穿着制服出去，違反了公司「不可將制服外穿」的規定。

其實這名穿着和服的餐廳工作人員，並不是最近第一位「點燃」大眾反日情緒的人，而且這股排斥日本的情緒早在東京奧運舉辦前便有端倪。

自從今年3月美日外交國防2+2會議、4月美國總統拜登與日本首相菅義偉的見面峰會等，會後發布的各個聯合聲明、公報裏，顯示出無論日本是主動還是被動，都已成為美國拉幫結派的「抗中聯盟」的一份子。

東京奧運，日本對選手橋本大輝在跳馬落地後出現重大失誤，但未被扣分。這一腳，成為中國人對本屆奧運印象最深刻的畫面之一。（VCG）

國與國之間的交流互動，本來就會影響民間的看法。中日官方之間的關係因為美國而緊張，再加上中日因侵華戰爭累積至今的齟齬，自然又更激化民間對日的不滿氛圍。而於7月底舉行的東京奧運，通過一場又一場的賽事，更讓民族主義被無限放大。

經年累月以來積累的反日情緒，終於在網友爆料流量藝人張哲瀚曾去過靖國神社、國際慰安婦紀念日、日本無條件投降日菅義偉參拜靖國神社後爆發。

在日積月累的反日情緒下，張哲瀚過去前往靖國神社觀光的照片，很快地點燃大眾對日本的怒火。（微博@芝麻板栗）

大眾不僅抵制張哲瀚，還重翻趙薇舊帳打算跟着抵制，若有網友呼籲理性，或是站在稍微中立的立場，就會被貼上「精日」標籤。除此之外，有網友在知名影評網站號召「一星行動」，將所有日本電影都評為一星，連主張反戰的日本動畫大師宮崎駿的影片也不例外。甚至有不少網友寫文表示「只要靖國神社還在的一天，就要把所有日本人視為戰犯」。

網絡上這股日趨極端的反日風潮，雖然其來有自，但歷史並不是要記住仇恨，尤其在國際貿易頻繁的現代社會，想完全抵制日本製造的商品，是有難度的。與其拿放大鏡檢視他人的穿著、言行，或是給日本相關影視「刷一星」等通過網絡漫罵的方式，表達自己有多反日、多愛中國，倒不如參考微博博主「破產兄弟BrokeBros」的提議，在清明節、烈士紀念日等，就到離家最近的烈士陵園參拜，將「記住歷史」的行為確實融入到自己的生活與行為中。