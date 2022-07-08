總投資逾53億、海拔逾4千米　全球最大水光互補電站四川開建

據雅礱江流域水電開發有限公司消息，全球最大的水光互補電站、雅礱江兩河口水電站水光互補一期項目「柯拉光伏電站」周五（8日）正式在四川開工建設，其總投資超53億元人民幣、海拔超過四千米。水電水利規劃設計總院常務副院長李昇表示，柯拉光伏電站水光互補開發模式，可通過水電站對光伏電站作日內調節，促進新能源消納。



據報道，雅礱江兩河口水電站是雅礱江公司在雅礱江中游開發的龍頭水庫電站，也是四川省內庫容最大的水庫電站，位於四川省甘孜藏族自治州雅江縣柯拉鄉，場址海拔4000米至4600米。其裝機規模達100萬千瓦，年利用小時數1735小時，年均發電量20億度，計劃2023年全容量並網發電。

研究指出，雅礱江流域清潔能源基地總規模超8000萬千瓦，其中水電約3000萬千瓦、風電、光伏發電超4000萬千瓦、抽水蓄能發電超1000萬千瓦，待悉數落成將成世上其中一個規模最大的綠色清潔可再生能源基地。而柯拉光伏電站建成投產後，雅礱江公司綠色清潔可再生能源總裝機將超過2000萬千瓦。據悉，雅礱江流域水風光互補綠色清潔可再生能源示範基地悉數落成後，每年能貢獻清潔電能超2200億千瓦時，相當於每年減少標準煤消耗約7000萬噸，減排二氧化碳約1.8億噸。

柯拉光伏電站送出路線示意圖。（澎湃新聞）

資料顯示，柯拉光伏電站配套建設220千伏升壓站和500千伏匯集站，通過2回220千伏線路接入新建的500千伏匯集站，再通過500千伏線路接入兩河口水電站，後者裝機300萬千瓦，總庫容108億立方米，調節庫容高達65.6億立方米，具有多年調節特性，可平抑光伏發電的波動性和隨機性。