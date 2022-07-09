易烊千璽特權考公職？這篇文章爆紅　網民：普通人的努力也很珍貴

日前，國家話劇院官網公布擬錄取就職名單，明星易烊千璽、胡先煦、羅一舟入列，在內地就業難、考公職熱的背景下，遭內地網民批評「高收入明星搶公務員飯碗。」爭議持續延燒。



《中國新聞周刊》日前撰文「易烊千璽憑什麼不能考編？」文中稱網民的不滿是源於被剝奪感，遭網民批評看不起普通人的努力。2021年在網絡爆紅的中科院博士黃國平論文感謝詞也被翻出，網民表示，在特權的社會「普通人要一步一步才能完成夢想，他們的努力也很珍貴。」



綜合內媒報道，國家話劇院的職位屬編制內人員，薪資由國家統一撥款，在內地就業難的情況下，編制內的崗位更是搶破頭。但國家話劇院另開演員崗位，不僅不用參加筆試，面試更未公布名單，遭網民質疑是讓部分明星靠特權拿公職。

近日，有同樣應聘國家話劇院職位的網民分享自己如何千里迢迢從外省搭飛機、做核酸趕到現場面試「還不確定會不會錄取」，明星卻能透過輕鬆的方式獲取公職，該網民批評，既然可以線上面試，「又何必糟蹋我這些外省的人。認認真真踏踏實實學習話劇6年，抵不過非話劇演員。」

其後，《中國新聞周刊》撰文替易烊千璽等明星說話，文章寫道「這些小鎮做題家每天上培訓班，做真題卷，也仍然考不中那個能為他們帶來安全感的編制內職務。所以當看見能從市場上賺大錢的明星，還要分走幾個編制內身分時，總覺得搶了自己的坑。但這是一種幻覺。」據了解「小鎮做題家」一詞帶有貶意，指的「埋頭苦讀，善於做考試題獲得不錯的成績但是缺乏一定眼界和資源的青年學子」。

《中國新聞周刊》文中更稱，這些人錯誤的以為「似乎認為自己的收入低，是因為明星從既定的盤子裡搶走了自己那一份。」點燃內地網民怒火。

內地網民批評《中國新聞周刊》「看不起普通人的努力，替特權撐腰」亦有網民提到，媒體和明星不懂一個普通人要得到編制內工作如何不容易，「小鎮做題家並不可恥，這些人努力從農村出來也只能靠做題和努力。」

內地則有KOL分析，過去明星得到國家話劇院職位並未引發關注，問題在於「這兩年因為疫情，無數的中小企業倒閉，無數的三十來歲的年輕人被裁員。這兩年，也是大家擠破頭想要進體制內的兩年。」該分析指出，在大家吃不上飯的時候，明星有麵包吃還要跟大家一起領救濟粥，才是輿論抨擊的關鍵。

2021年黃國平博士論文感謝詞爆紅

此外，2021年在內地爆紅的「2017年中科院博士黃國平論文感謝詞」也再次翻紅。「普通人的努力也很珍貴」登上微博熱搜。網民提到，這篇文章鼓舞了所有考公職、求學都是靠著自己一步一步實現的「普通人」，對比特權階級的傲慢彌足珍貴。

黃國平在該篇感謝詞中詳述求學經過，感謝詞中首段寫到「我走了很遠的路，吃了很多的苦，才將這份博士學位論文送到你的面前。二十二載求學路，一路風雨泥濘，許多不容易。如夢一場，彷彿昨天家人才團聚過。」

黃國平寫道，自己出生在一個小山坳裡，家人相繼離開，家徒四壁。「母親在我十二歲時離家。父親在家的日子不多，即便在我病得不能自己去醫院的時候，也僅是留下勉強夠治病的錢後又走了。我十七 歲時，他因交通事故離世後，我哭得稀裡糊塗，因為再得重病時沒有誰來管我了。同年，和我住在一起的婆婆病故，真的無能為力。」

黃國平續寫，自己的求學路時常因拖欠學費被老師約談，但一直盼著走出大山。從炬光鄉小學、大寅鎮中學、儀隴縣中學、綿陽市南山中學，到重慶的西南大學，再到中科院自動化所，「我也記不清有多少次因為現實的壓力而覺得自己快扛不下去了。這一路，信念很簡單。把書唸下去，然後走出去，不枉活一世。」

黃國平文末寫道，「希望還有機會重新認識這個世界，不辜負這一生吃過的苦。最後如果還能做出點讓別人生活更美好的事，那這輩子就賺了。」

該篇文章獲勝讚網民則稱許多人都是像黃國平一樣，一路辛苦奮鬥出來「做題是我們絕大多數普通人唯一的出路，小鎮做題家並不可恥，可恥的是特權階級的傲慢。」亦有網民提到，「易烊千璽考編這事本身沒什麼好說的，生活中的特權不是到處可見嗎？讓人噁心的是佔了便宜還出來說。」