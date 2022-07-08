易烊千璽擬入職國家話劇院惹議　網民：日賺208萬還搶普通人飯碗

日前，國家話劇院官網公布錄取就職名單，內地明星易烊千璽、胡先煦、羅一舟入列，但遭網民質疑報考資格不符、錄取時未經口試筆試，卻能輕鬆搶佔普通人名額更可以領體制內的薪水。網民批評，明星日收入可高達208萬（鄭爽片酬）卻還搶普通人飯碗，更意圖透過宣傳搏取美名，要求國家話劇院徹查。



國家話劇院8日回應則稱尚未正式錄取易烊千璽等人。國家話劇院工作人員則表示，一直在關注網絡輿情，公示期出現異議的情況會向領導反映，向上級單位報批。



7月6日，國家話劇院通過網絡公開2022年應屆畢業生招聘擬聘人員名單。中央戲劇學院畢業生易烊千璽、羅一舟、胡先煦等在列。但根據《中國國家話劇院2022年應屆畢業生招聘公告》規定：應聘人員須為2022年應屆畢業生且在校期間為非在職人員。而易烊千璽、羅一舟、胡先煦三人未畢業已簽經紀公司並開始演藝工作。

此外，招聘公告顯示演員崗可不參加筆試，面試分三次，網民質疑為何每輪面試結束未公示進入下一輪人員名單，懷疑根本未經正式管道錄取。也有網民批評明星憑什麼不需要筆試?

7月8日，《正觀新聞》報道，國家話劇院工作人員表示，名單上人員尚處於公示階段，並沒有錄取，一直在關注網絡輿情，公示期出現異議的情況會向領導反映，向上級單位報批。國家話劇院隨後發布消息表示，尚未正式錄取易烊千璽等人。

「天眼查」APP顯示，易烊千璽個人獨資企業「北京九木德文化傳媒中心」日前發布簡易注銷公告，該公司註冊資本1000萬元人民幣。網民猜測，易烊千璽個人獨資企業申請註銷是為了符合考國家話劇院的資格。但易烊千璽仍對此事作出回應。

易烊千璽憑《長津湖之水門橋》，榮登首位個人票房過百億的00後。（《長津湖之水門橋》劇照）

內地網民也熱議明星考入國家話劇院後能月領多少薪水，電影製作公司未來邀請明星拍戲需不需要先跟國家話劇院報備，明星影視業收入是否該跟國家話劇院分潤等。

除外界質疑外，亦有自稱易烊千璽的粉絲發表「脫粉」（不再喜歡該明星），該粉絲表示，「他沒有筆試直接面試，日薪208萬畢業，美美進編制，想了想我這幾年為了考編學的習熬的夜吃得苦和流的眼淚，想想天天拿著那點工資省吃儉用努力的生活，他哪裡還能配得上我的喜歡啊？」言論引發網絡討論。

微博KOL「唐朝孟德」則稱，這兩年輿論風向有變，2020年，劉昊然進了中國煤礦文工團，2021年還參加了文代會，當時掀起過一陣對「體制內男友」的追捧。後來，關曉彤、張藝興通過人才引進加入國家話劇院，當時話劇團團長接受採訪時還說了關曉彤是被劇院主動吸收的，連面試都不需要。當時並未獲得外界關注。

「唐朝孟德」表示，這兩年大家從各式各樣的新聞裡看到明星們賺錢有多容易，一天208萬都不滿足。（指鄭爽天價片酬，現用來借代明星高額收入）與之相對的是，這兩年每年的畢業生人數都在攀升，但隨之而來的是就業率的降低。

「唐朝孟德」提到，這兩年因為疫情，無數的中小企業倒閉，無數的三十來歲的年輕人被裁員。這兩年，也是大家擠破頭想要進體制內的兩年。他表示，雖然有人說國家話劇院給明星的崗位本就是「獨家訂製」的，即使不招他們也不會給到普通人，但他認為這兩年環境變了，藝人卻還想著要宣傳，批評「這就像在大家都吃不上飯的時候，你們揣著麵包還要跟大家一起領救濟粥。」



網民點睇：

資源分配不均，貧富差距太大，疫情下人人都不好過，看不慣這些人的朱門酒肉臭。

名利雙收了，就別佔用普通人為數不多得通道了。

混身份只是表面，他們真正想要的身份帶來利益和權力。

