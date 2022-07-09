有片｜因新房漏水與開發商理論　珠海女反被壯漢掌摑倒地

廣東珠海一名女子疑因新房漏水與開發商理論，未料反遭身材魁梧的工作人員掌摑倒地，事件引起輿論關注。



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有網民爆料指，珠海一名女子因新房入住僅一個月時間，就出現多處漏水甚至下水道漏尿，而找開發商理論，卻被幾名壯漢拒之門外不讓她進入，甚至還遭到驅趕。

網傳影片顯示，女子在門外大喊了一聲「無良開發商」，話音剛落，一名身著恤衫的壯漢就抬手打了女子一巴，女子隨即倒地痛哭，打人壯漢卻繼續向女子大吼，並未有其他工作人員上前制止。

事件在網絡中引發關注，但截止目前，官方尚未對事件進行通報。

網民點睇：

「物業公司就是有營業執照的黑社會組織」。



「不管怎麼樣，物業服務人員也不應該打業主，還是男人打女人」。



「這個太過分了啊，一定要給個公道」。



「驗傷！沒個8、9萬諒解不了」。



「看過最貴的巴掌是8000，順便拘留15天，然後丟工作，這個感覺起碼2w起步吧」。



根據內地相關法律規定，建築工程的最低保修期為屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間、外牆在正常使用條件下為5年。若出現上述新房漏水的情況，業主可在收集了相關證據之下提出退房，並要求對方承擔違約責任或侵權責任。