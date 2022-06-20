唐山打人翻版｜惠州女子遭圍毆　食店老闆勸阻被暴打至爆頭昏迷

唐山燒烤店打人事件近日震驚全國，廣東惠州昨日（19日）凌晨也發生一宗廣受關注的打人事件。一名女子在一間宵夜店門口被多人圍毆，店主夫婦見狀上前勸阻，卻被多人打傷，其中男店主更被打至重傷昏迷，另外還有一名路人受傷。



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事件發生於惠州惠城區華陽工業園附近一家宵夜店的門口。據閉路電視片段顯示，當日凌晨3點左右，有多名男子圍毆赤裸上身的男店主，期間多次有人用椅子擲向男店主，以及用椅子毆打男店主，男店主則不斷走避。在片段裡，男店主的頭部及背部鮮血淋漓，傷勢看似不輕。

宵夜店老闆娘冉女士描述，當時宵夜店正要打烊，她和丈夫聽到外面有一群人在打一個女生，丈夫就上前勸阻，卻遭到一群人圍毆，被打得滿身是血，她自己則立即報警。

冉女士又稱，後來那群打人的男子又跑進店裡毆打自己，當時那群人準備拿刀的時候，民警趕到了。丈夫在事發後住院昏迷不醒，她自己也受傷需在醫院接受治療。

惠州警方稱，經初步調查，23歲男子洛某龍與其女友及4名同鄉行至案發地時，因發生爭執進而毆打女友，附近宵夜檔主夫婦上前制止，期間被洛某龍及同鄉打傷。目前5名疑犯已全部拘捕歸案。