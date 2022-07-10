四川雪櫃藏屍｜家屬：女婿用電線勒死女兒　藏屍後與情人廝混

去年11月，四川廣元蒼溪縣25歲女主播小芹（化名）慘遭丈夫王某殺害，後被藏屍雪櫃長達兩個多月。

上周三（6日），轟動一時的「四川蒼溪雪櫃藏屍」案在廣元市中級人民法院開庭。

《九派新聞》報道，小芹母親蘇女士稱，在庭審現場，王某並無表現出悔意，至今亦沒有向家屬道歉。



蘇女士稱，從庭審中知道了很多案情，而王某在庭審上「一直都像個死人一樣，他本人就不愛說話，反正問他什麼他就說什麼」。王某交代，自己將小芹按在床上，用手緊緊地勒住對方頸部，見她仍未死，就用電線將對方勒死。

王某聲稱，小芹原定當日早上7時準備送孩子，但他起床後，發現小芹仍躺在床上玩手機，「他就說叫我女兒繼續睡吧，然後我女兒就跟他吵吵起來，罵他，還朝他吐口水。就是為這點事情」。

王某家中客廳一角擺放了小芹生前直播用的補光燈。（澎湃新聞）

不過，蘇女士認為真正的殺人動機，應該是王某和情人將所有錢都花完，「他的親戚之前要做生意，找我女兒拿了6萬塊錢，然後王某也在親戚那邊幫忙，約好到時候一起還10萬。到了還的時候，我女兒就叫王某把錢拿回來。他說錢打回來了，但是第二天又說打錯了卡號還沒收到。案發了之後我們才知道，他親戚早就把錢給他了，是他和情人把錢揮霍完了」。

蘇女士稱，法院已經查明王某在外有一個情人，他在2月份情人節時，分別向小芹和情人轉帳1314元，「他和我女兒在一起後開始好吃懶做不上班，天天打遊戲，跟他的情人出去開房」。

蘇女士憶述，自己曾將首飾和一些現金放在四川鹽亭的住宅內，由於現不在該處居住，於是讓女兒將值錢的東西拿回家，王某當時亦在場，知道首飾放在家中何處。直至事發前幾天，小芹告知她首飾丟失，遂懷疑是王某偷走，「如果是小偷偷的，應該直接亂拿拿走了。所以我們猜測是王某拿的」。

她曾致電王某，藉機問他是否幫忙收好首飾，對方卻聲稱是小芹把首飾亂放在床頭，他擔心弄丟才收好，後來又稱首飾放在鄉下親戚的車上，一直拿不回來，「剛好那幾天我在追這個事情，我還和女兒說如果他再拿不出來我就回來一趟。他錢也拿不出來，首飾也拿不出來，就只能殺人滅口，肯定是這樣」。

蘇女士表示，婚後家庭的主要開支都是女兒負擔，起初是王某的母親幫忙照顧孩子，後來王某從成都回到四川後，小芹就去重慶打工賺錢。她透露，女兒懷孕時，王某天天在外面玩，晚上也不回家，兩人曾吵過要離婚，但為了孩子最終沒離婚。

蘇女士稱，小芹被害藏屍後，王某一直謊稱對方是外出遊玩、旅遊，而他行兇後曾與情人住了幾天賓館，後來又租屋共居，平時就偶爾回家拿衣服。小芹失蹤多日後，家人便報警求助，「警察去他屋裏找，他還生氣，打電話來和我們吵架，說你們是不是又報警了」。

目前，小芹與王某的孩子現由王某父母照顧，但蘇女士坦言想爭取孩子的撫養權，「讓孩子跟著我們，女兒的錢我們一分不用，全拿來給孩子買一套房子，這樣子孩子將來也有保障一些」。