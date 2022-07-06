四川雪櫃藏屍殺妻案開庭　死者家屬拒為兇手寫諒解書減刑

2021年11月，四川廣元蒼溪縣一名女主播被丈夫殺害，後被藏屍雪櫃長達兩個多月，案發近10個月後，轟動一時的「四川蒼溪雪櫃藏屍」案有了進展。

今日（6日），女主播被丈夫殺害藏屍案在廣元市中級人民法院開庭。被害人家屬要求法院從重處罰兇手王某，並索償90餘萬元（人民幣，下同）。



《澎湃新聞》報道，受害人母親蘇女士表示，該案今日上午10時由廣元市中級人民法院開庭審理，經過數月煎熬，終於等來此案一審，為此她買了青海西寧至四川的火車票，連夜趕去參加庭審。

報道指，29歲蒼溪縣男子王某殺害25歲妻子小芹（化名），並將遺體藏在臥室雪櫃長達兩個多月，自己則照常接送孩子上學、和朋友聚餐。娘家人久久聯繫不上小芹，遂向警方報案。去年11月20日，警方拘捕王某，外界才得知平時溫厚、老實的他竟對妻子下殺手。

蘇女士稱，警方提到，案發當天王某用電線纏住小芹的頸部，致其死亡，又用膠布封上她的鼻子，拴住手腳，再購買一個二手雪櫃並藏屍其中。

多名鄰居表示，去年9月14日至11月20日的兩個多月，王某仍然接送小孩上下學，看起來和平時無異，「直至被抓前幾天，還碰到他如常接送孩子去學校」。附近一家餐廳老闆稱，那時他還和幾個朋友約在一起慶生，「氣氛很熱烈，他也耍的很起勁，看不出他有心事」。

蘇女士提到，王某經常向小芹索取錢財，兩人收入差距過大，也讓王某「心理變得扭曲」。她認為，王某有家庭暴力傾向，曾毆打小芹，導致她嘴部受傷，去醫院縫了三針；王某還曾沒收小芹的手機和銀行卡，不讓她出門。

她稱，曾與王某家人通電話，對方希望他們能寫諒解書，以便給王某減刑，並稱「孩子留下的錢都給我們，只希望我們寫諒解書」。但蘇女士拒絕，「要是我閨女把你兒子給殺了，你會原諒嗎？」蘇女士稱，自己已委託律師提起刑事附帶民事訴訟，要求法院對王某從重處罰，並依法判決王某賠償受害人家屬90餘萬元。

報道指，小芹生前是蒼溪縣城小有名氣的網紅主播，有逾15萬名粉絲。2016年，小芹開始在成都做《英雄聯盟》陪玩主播。王某是她的粉絲，在直播中經常給她刷禮物。後來，兩人約了線下見面，之後便租房同居。2018年5月，小芹和王某「未婚先育」生下一子，在孩子1歲多不得不上戶口時，兩人才領證，但沒有辦婚禮，也沒有任何彩禮。