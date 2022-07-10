中消協：不存在「食品級」化妝品　兒童彩妝易與玩具混淆？

愛美是人的天性，除了成年人會化妝，近年化妝品市場逐漸顯現低齡化的趨勢，市場上更有不少「兒童化妝品」，宣稱是「食品級」的化妝品等。

近期，中國消費者協會聯合中國保健協會化妝品發展工作委員會（下稱兩協會）發出特別提示，提醒市民市場上根本不存在所謂的「食品級」可食用化妝品，誤當食物攝入存在安全風險。



兒童化妝品是指適用於12歲以下兒童，具有清潔、保濕、爽身、防曬等功效的化妝品。對於標上「適用於全人群」、「全家使用」等字，或利用商標、圖案、諧音、字母、漢語拼音、數字、符號、包裝形式等暗示產品使用人群包含兒童的產品，也按照兒童化妝品管理。

據統計，中國每年至少有5000萬兒童使用化妝品，估算兒童化妝品市場份額已近50億元（人民幣，下同），且呈現逐年遞增的趨勢。

市場上，唇膏、指甲油、眼影、閃粉等兒童化妝品琳瑯滿目，但仍有不法商家未持生產許可證生產兒童化妝品、偽造廠名廠址、非法添加激素和抗感染類藥物、宣稱「食品級」化妝品、售賣的「彩妝玩具」易被當成兒童化妝品等。

兩協會提醒，3歲以下嬰幼兒不宜使用彩妝。（微博＠暖暖媽愛分享）

3歲以下嬰幼兒不宜使用「彩妝」

兩協會指出，與成人相比，兒童的皮膚屏障功能尚未成熟，對外界刺激的易感性較強、防禦能力較差，對細菌感染的易感性也較強。上述皮膚特點決定了兒童對化妝品配方有更特殊的考量，不僅兒童化妝品與成人化妝品有較大不同，3歲以下嬰幼兒與3至12歲兒童所使用的化妝品也不同。

按規定，0至3歲嬰幼兒使用的化妝品功效宣稱中不包括美容修飾、卸妝等「彩妝」類別；若彩妝化妝品標籤宣稱3歲以下嬰幼兒可用，則屬於違法行為。

不存在「食品級」化妝品

兩協會表示，不少商家在生產化妝品時使用了某些可用於生產「食品」的原料，卻藉此將產品稱為「食品級」化妝品，暗示讓兒童使用更安全。

事實上，化妝品和食品是兩種不同類別的產品，依據不同的法規規定，適用不同的產品標準、原料要求、生產條件等，因此根本不存在所謂的「食品級」化妝品。《兒童化妝品監督管理規定》明確規定，兒童化妝品標籤不得標註「食品級」「可食用」等詞或食品有關圖案。

在日常使用中，唇膏等少量的兒童化妝品被舔食入口是不必過於擔心，由於攝入量較少，一般仍在安全容許的範圍內。若將兒童化妝品誤當作食品大量攝入，則可能導致健康風險，如有不適就要及時求醫。

家長需嚴格區分兒童化妝品與「彩妝玩具」。（微博＠天使之夢童品會）

嚴格區分兒童化妝品與玩具

在市場上，包括眼影、胭脂、唇膏、指甲油等組成的化妝品套裝熱銷。然而，這類產品大多是僅供玩偶等塗飾用的「彩妝玩具」，產品僅按照玩具的生產標準和質檢標準作生產、檢驗，並未依法在藥監部門完成產品的註冊或備案，不作為兒童化妝品管理。

按照一般玩具產品標準生產的彩妝產品，可能含有不適宜作為化妝品原料使用的物質，如安全風險相對較高的著色劑等，若當化妝品使用可能會刺激兒童皮膚。

此外，「彩妝玩具」還可能存在重金屬超標的問題。以鉛超標為例，過量吸收鉛會損害身體多個系統，影響兒童智力發育。

兩協會提醒，若產品出現變色、油水分離、霉斑等或有異味，應停止使用。初次使用某款兒童化妝品時，建議先選擇少量、稀釋或局部試用等方式查看是否會產生不良反應，若有不適應立即停用。

去年12月，國家藥監局推出兒童化妝品「小金盾」標誌，自2022年5月1日起，申請註冊或備案的兒童化妝品，必須標註「小金盾」標誌；此前申請註冊或備案的兒童化妝品，需於2023年5月1日前完成產品標籤更新。