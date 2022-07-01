內地中小學生脊柱側彎人數預計超500萬　以每年30萬速度遞增

每年6月是國際脊柱側彎學會設立的「脊柱側彎喚醒月」。內地調查顯示，目前內地中小學生脊柱側彎人數預計超過500萬，並且還在以每年30萬左右的速度遞增。



官方媒體《央視》報道，在浙江省杭州市富陽區富春第七小學，醫生正在對孩子們進行脊柱側彎篩查。

去年以來，富陽區中醫骨傷醫院對全區五年級學生和八年級學生進行篩查。篩查結果顯示，可疑陽性和確診脊柱側彎比例達9.2%，女生跟男生的比例約為4:1 。 篩查數據顯示，初中女生脊柱側彎比例相對較高，除了坐姿、睡姿不正確外，80％以上學過舞蹈。

2020 年 5 月 6 日，湖北省武漢市第六中學的高年級學生在教室學習。（Getty Images）

脊柱側彎早期沒有明顯症狀，不痛不癢，也看不出明顯的軀體畸形，因此常常被忽略。日常生活中，判斷孩子脊柱側彎可以做前屈實驗。

北京積水潭醫院脊柱外科副主任醫生肖斌表示，家長給孩子洗完澡可以注意，從後面去看兩側的肩膀是不是等高的、脖子是不是有偏斜、兩側的腰線是不是對稱的。

他稱，還有一個最簡單的方法就是做前屈實驗：把雙腳併攏與肩同寬，雙手指腳尖，彎腰彎90度，家長可以從前方或者從後方去看，孩子背部兩邊高低是否等高。如果發現了兩邊高低不同，就建議到醫院再做進一步的診斷。