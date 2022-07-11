兒童平板電腦可下載暴力遊戲色情漫畫？　律師：商家涉嫌違法

受新冠肺炎疫情影響，學生未能回校，只能在家上網課，有家長更為此特意購買電腦或平板電腦。然而，內地一款名為「小天才」的兒童平板電腦，卻可讓用家在應用商店搜索下載許多含有血腥、暴力、犯罪的遊戲。



《中國消費者報》報道，用家可在「小天才」兒童平板電腦的應用商店下載含有血腥、暴力、犯罪的遊戲，這些遊戲存在多處共同點，包括全部使用外文，不限制遊戲時長，玩遊戲無需註冊；遊戲失敗後，可觀看廣告後繼續玩，但廣告同樣存在大量的血腥暴力內容。

此外，在應用商店下載的漫畫App，充斥著色情、暴力、有悖倫理道德的內容，而「小天才」均將漫畫App下載權限設置為12歲以上。

「小天才」兒童平板電腦。（中國消費者報）

遊戲血腥暴力、漫畫色情

消費者反映，其中一款名為「蜘蛛俠城市獵人」的遊戲中，蜘蛛俠可以對行人拳打腳踢甚至開槍射擊，又可以打劫警車、校車、救護車、消防車等，或用火箭筒、手雷等武器炸毀車輛，甚至與警察槍戰，搶奪警察的槍支彈藥等。

另一款安裝權限為12歲以上的「鬥看免費漫畫」App，系統提示需要選擇感興趣的漫畫，但App內大量漫畫存在語言、畫面甚至動作極具挑逗性的內容，很多人物衣著暴露，涉及諸多兒童不宜的題材。

「小天才」平板電腦應用商店下載的部分遊戲含暴力等內容。（中國消費者報）

消費者認為，「連成年人看到後都面紅耳赤的文字和畫面，小天才卻可以讓中小學生看，這是對未成年人的毒害」。她曾將問題反映給「小天才」天貓旗艦店的工作人員，但對方回覆是真正適合孩子用的平板電腦，且支持家長管控，可過濾非法、不良網站，「現在看來，小天才公司的宣傳承諾是對消費者的誤導」。

據了解，經過審批的遊戲在國家新聞出版署遊戲審批系統中可查詢得到，但前述消費者的幾款遊戲在系統中均查不到，而「小天才」平板應用商店中很多遊戲在該系統中也查詢失敗。

「小天才」平板電腦應用商店中可供下載的漫畫App。（中國消費者報）

誘導未成年人消費？

除此之外，「小天才」電話手錶亦傳出內置有誘導未成年人消費的遊戲 App。消費者反映，手錶內置多款主題商城、遊戲等App，「原本給孩子買電話手錶是為了方便聯繫，直到我查帳單發現對不上才知道是孩子在電話手錶上刷走了錢」。

在黑貓投訴平台，近一年，涉及「小天才」電話手錶的投訴多達276條，投訴原因多為「無故扣費」、「誘導孩子消費」等。

律師：「小天才」行為涉嫌違法

報遁指，市場上部分品牌兒童平板電腦也存在類似問題。2022年度京津冀消費維權聯盟輪值秘書長，河北省消保委秘書長王守用呼籲企業整改，三地消協將採取相關措施維護消費者合法權益。

北京市律師協會消費者權益法律專業委員會主任蘆雲認為，「小天才」公司宣稱「精選出 0至12歲孩子所需優質內容，每個內容上架前均進行安全檢查」。實際上，應用商店可以下載諸多不適合青少年接觸的內容，其宣傳行為涉嫌違反《廣告法》《消費者權益保護法》《反不正當競爭法》等，其行為涉嫌構成虛假廣告。

北京理道律師事務所主任律師王久成認為，《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》《網絡出版服務管理規定》等諸多法律法規均禁止製作、發布、傳播含有宣揚淫穢、色情、暴力等危害未成年人身心健康的內容，同時要求不得含有誘發未成年人模仿違法犯罪行為的內容。因此，「小天才」公司行為涉嫌嚴重違法。