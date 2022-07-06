内地疑賣「女童下體骨碎肉」作寵物食品稱新鮮批發　拼多多急下架

内地電商平台拼多多上日前出現一間詭異寵物食品店，名為「力歐高寵物食品」的店家竟在簡介中主打「活體女童肉體加工」，甚至標榜寵物食品都是用「女肉童下體部位」的骨肉絞碎製成，主打「低脂肪，高蛋白」，更附一張女童斷腿照，立刻引起内地網民反彈和關注。

拼多多客服回應「看到的時候心裏也是一顫，有時也會出現「燈下黑（少數例外）」

有微博網民更怒斥「這國家給群眾的安全感難道只針對男性嗎」。拼多多目前已將頁面下架並表示進行調查。



台灣媒體《ETtoday新聞雲》報道，「力歐高寵物食品」日前出現在内地電商平台「拼多多」，品牌「驕子牧場」聲稱產地來自內蒙古呼和浩特市，並在商品詳情中直接列出「童肉碎」，稱用新鮮的女童「骨架攪碎的肉肉，不含任何色素以及添加劑，營養豐富。」

報道指，商品詳情中還指出女童肉富含愛犬、貓咪健康所需的營養成分，「美味可口，好消化，營養豐厚易吸收」，更將商品種類分類在「高級貓糧、狗糧，新鮮現加工新鮮童肉泥」中，列出成分為「女肉童下體部位」，同時附上的商品照是一名臉部被打上馬賽克的女童，右小腿「消失」。店家甚至宣稱女童肉體可新鮮批發，歡迎酒店、餐飲業長期合作，「全天有貨」。

警告：以下圖片可能引致不安，敬請留意。

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内地媒體《東方網》報道，拼多多客服表示店舖上架經營前都會先進行審核，但也可能出現「燈下黑」的情形，「目前店鋪已停業整頓」。不過事情仍過於詭異，引起不少網友在微博討論：

「販賣活體女童吃人肉發生在我生長的時代，怎麼我好像20多年從未認識過這個世界，還不給熱搜」

「這個國家給予群眾的安全感難道只針對男性嗎？女性是沒有得到安全感的權利嗎？我彷彿從未真正認識這個世界」

「這個世界怎麼了？」

「假的就闢謠，真的就趕緊去查啊，真的是，好可怕，那個圖片真的很恐怖，圖片那女孩真的許願沒事，是盜的假圖啊！」

「可以調查店鋪別封（微博）詞條（#拼多多活體女童#）嗎​？」



對此，拼多多客服回應，「多多看到的時候心裏也是一顫」，表示商家在拼多多開店時都會先經過審核，需要提供相關證明，但有時也會出現「燈下黑（少數例外）」，目前拼多多已將店家處以停業整頓，之後「該處理的處理、該開除的開除，該追究法律責任肯定會追究法律責任的」。



拼多多客服語音回覆影片：

有不少網民魯迅轉發《狂人日記》中說過的「人吃人」:「我翻開歷史一查，這歷史沒有年代，歪歪斜斜的每頁上都寫著『仁義道德』幾個字。我橫豎睡不著，仔細看了半夜，才從字縫裡看出字來，滿本都寫著兩個字是『吃人』！」

有網民分析，販賣女童肉寵物食品可能是個幌子，按照中内地的拼音法將力歐以九宮格打字輸入，會出現「妓女」兩字，可能實際上是在做童妓性交易的噁心勾當。另一名網友則懷疑，應是店家販賣女童A片，全程以暗語或行話吸引真正的買家。

也有内地網民自發在内地社群網站百度貼吧，討論並調查事件：