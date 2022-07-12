46歲腦癱詩人余秀華遭90後前男友施暴　助理：雙方已達成協議

寫下《穿過大半個中國去睡你》的46歲腦癱詩人余秀華早前傳出與90後男友楊櫧策宣布結婚，引起大眾關注。然而日前，余秀華發微博表示自己被男方家暴，不但差點掐死她，還抽了她上百個耳光。

周二（12日），余秀華助理胡濤透露，經警方調解，當事雙方已達成協議，楊櫧策向余秀華賠禮道歉，余秀華不再追究楊櫧策因此事產生的任何法律責任以及經濟賠償。胡濤稱，余秀華不想讓男方留下案底。

據悉，二人事實上並未領取結婚證，也沒有共同財產，並非法律上的夫妻關係，目前也已經分手。



余秀華此前在微博發文寫道：「其實，他對我很好，就是脾氣暴躁。在神農架的時候，520那天，一個女人給他發了1314、520、我心裏不舒服，問他怎麼回事，他說我給他扣帽子，就掐我脖子，差點掐死。如果他沒有刪監控視頻，應該還在。第二天，很多人去看我，他還是打了我。這一次，他不停說我兒子是傻逼，我罵他女兒，他抽了我上百個耳光。可能我人品不好，配不上他。他回神農架了，謝謝他的陪伴，祝福他找到更好的人！」

上述微博目前已被刪除，而余秀華在6日深夜的另一篇微博寫道：「我這一生，走得實在辛苦，我一直咬牙堅持。如果我堅持不下去了。」又指希望侮辱她和打她的人負法律責任。

據《南方都市報》報道，周二，胡濤透露經警方調解，余秀華與楊櫧策目前已達成協議。據湖北鍾祥市公安局石牌派出所治安調解協議書顯示，7月5日晚，余秀華酒後與其男友楊櫧策發生爭吵，楊在二人爭吵時直播，6日余看到影片後便與楊進行理論，後二人發生爭吵，過程中楊多次打余耳光。另6月上旬在神農架時，余秀華因楊櫧策收他人所發的520元及1314元紅包，雙方發生爭吵，楊用手掐余的脖子。

胡濤表示，秀華不想讓男方留下案底，同時為男方女兒未來考慮，放棄了追究法律責任和經濟賠償。而事後楊櫧策也寫了道歉信，提到「自我審視了過激行為，對你說一聲對不起」，「向你的父親說一聲對不起，沒能活成他女兒的拐杖，還變成了他更加牽掛痛心的心口之石」。報道指，余秀華在7月10日還曾發布微博指「陪父親在醫院」，並提到最讓人絕望的不是任何事情，而是失眠，自己以前為了短暫的睡眠而喝酒”，「從那一天到此刻，沒有合眼」。

胡濤透露，自己事後一度聯繫不上余秀華，近日已趕赴她所在的石牌鎮橫店村。而現時余的狀態還可以，7月11日還入睡了，「晚上精神挺好的，一起吃飯，說了不少話」。