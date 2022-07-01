高嘉瑜家暴案後首度出庭與「惡魔」當面對質　昐法官判最重刑度

台灣民進黨立委高嘉瑜去年遭時任男友林秉樞拍攝不雅影片並軟禁在旅館施暴，今年1月，檢方依傷害、強制、恐嚇、意圖散布而持有猥褻影像等8項罪嫌起訴林男。案件今日（1日）在新北地方法院開庭，高嘉瑜首度出庭作證，亦為案發後首度與被她形容為「惡魔」的林秉樞當面對質。高表示，希望法官能判最重的刑度，不能讓這樣惡劣的人逍遙法外。



林秉樞被起訴移審至今逾5個月，經林男和檢方共同聲請，新北院合議庭准許傳喚高嘉瑜到庭作證，今日上午9時半開庭。高嘉瑜提前20分鐘和委任律師李永裕一同抵達，由於本案因涉及家暴受害人隱私，故審理不開放旁聽。

案發後，高嘉瑜就多次痛批林男「惡魔」、「說謊成性」，今次開庭前她再受訪表示，整個司法訴訟過程對被害人來說是折磨和二次傷害，但與林秉樞相關的受害人很多，當中只有她一人站出來，她一定要很有勇氣去面對，堅持告到底，希望不要再有人受害。

高嘉瑜開庭前接受台媒聯訪。（ETtoday新聞雲）

對於林秉樞被起訴8項罪名卻只承認2項，高嘉瑜批評對方不肯面對錯誤，還持續說謊，希望司法讓真相更清楚，也能讓他得到應有的懲罰。高又稱，在已有如此多證據下，林仍然不願意承認，可見惡性非常重大，這樣的人真的要好好面對錯誤，希望法官判最重刑度。她並提到，老天爺給了她使命面對這樣的人，希望有人來揭發，讓大家知道對方擅於說謊，利用權勢威脅、欺負很多弱勢的人，這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外。

案情指，去年11月間，林秉樞涉將當時交往約半年的高嘉瑜軟禁在新北市板橋區一間旅館房內2天，期間痛毆對方致破相、面目全非，還逼其簽自白書與強錄逼供影片。林男更因母親告別式當日等不到副總統賴清德前來弔唁而遷怒高嘉瑜，逼她跪在母親靈前磕頭。該月底，高召開記者會揭露自身遭遇，並公開照片顯示傷情。

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