雲南怒江溜索女孩畢業！15年前一張上學照爆紅　今決定回鄉行醫

2007年，雲南省怒江州布蠟村村民想過怒江只能依靠溜索，當時年僅8歲的余燕恰，要到江對面的學校上學，每天需透過溜索來回過江兩次，一張她依靠溜索度江的驚險畫面傳出，在內地網絡爆紅，引發各界關心決定募捐金錢給當地建橋，讓余燕恰和當地村民的過江之路不再危險。



2018年，余燕恰考上昆明醫科大學成為村裡第一個考上大學的孩子，今（2022年）6月順利畢業的余燕恰宣布自己將回鄉行醫，貢獻家鄉，她的決定也讓內地網民盛讚，「溜索女孩長大後為他人點燈」。



2008年，福貢縣馬吉鄉布臘村的傈僳族女孩余燕恰年僅8歲，每天都要來回用溜索渡江，一日，她穿著粉紅色上衣背著書包熟練做溜索度江的畫面被記者拍到，畫面在內地網絡瘋傳，余燕恰當時稱坐溜索是「耳邊是呼嘯的風聲，身下是洶湧咆哮的江水，還有我劇烈的心跳聲」，危險的畫面引發社會各界關心，記者也發起募捐幫幫助當地建橋。

2008年3月布臘小學前的江邊建起愛心橋，余燕恰在橋建成後成為第一個過橋的人。內媒報道稱，當時人生第一次見到橋的余燕恰走到橋中央看著橋下洶湧的江水，反而害怕得走不完全程，是透過旁人攙扶才走完。

橋通了，余燕恰的命運也改變了，她更透過愛心人士的幫助「走出大山」去了昆明和北京走訪，見識山外的世界。2018年，余燕恰考上昆明醫科大學成為布臘村裡第一個考上大學的孩子。

今（2022年）6月余燕恰順利畢業，她選擇回到家鄉怒江州成為怒江州人民醫院的醫務人員。據了解，余燕恰在找工作時一直在等待家鄉的醫院招考，其他地方都沒考慮過。學校老師被余燕恰這份執著感動，專門帶了她的簡歷推薦。

最終，余燕恰成功被怒江州人民醫院錄用，今年9月將正式上工。她表示，「在未來的日子裡，一定不會辜負學校的培養努力用自己所學的知識，為家鄉衛生事業發展貢獻力量。」

此前，《無窮之路》主持陳貝兒也曾與攝製隊走入雲南怒江，挑戰溜索，穿越高山大峽谷。據了解，當地雖有美景但許多地方都只有原始山路，而自古以來怒江兩岸居民的生活，全靠唯一的交通工具「溜索」過江。2016年，怒江峽谷用來過江的溜索已全部被橋梁取代，沿怒江而建的公路順利通車，現在溜索更多的用做生產運輸工具或是旅遊體驗。

《無窮之路》陳貝兒曾赴雲南怒江挑戰溜索：

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網民點睇：

時間過得好快，怒江現在建了橋了，溜索都成了旅遊體驗項目了。

小姑娘好棒！為了家鄉改變奉獻青春，

太感人了，還是村裡第一個大學生 女孩心善又正能量，愛的傳承，反饋家鄉。

