「流調中最辛苦的人」尋子案　警方允家屬自行對屍體做DNA鑑定

撰文：林芷瑩
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今年初，北京新冠肺炎疫情反彈，其中無症狀感染者岳宗顯為了尋找失聯的兒子，一直輾轉20多個地方「炒散」養家，甚至在凌晨時分工作，被稱為是「流調中最辛苦的中國人」。
岳宗顯表示，兒子岳躍仝2020年8月在山東威海市失蹤，同月有人在當地一水塘內發現一具男性屍體，但警方當時否認死者是岳躍仝。
岳宗顯周一（11日）透露，山東警方已同意他自行對屍體進行DNA鑑定，「看看到底是不是我的兒子」。

2020年8月12日，岳躍仝在山東威海市榮成市東山鎮失蹤，時年19歲。家人發現他失蹤，於是報警。同月26日，榮成市公安機關接報，有人在當地一水塘內發現一具高度腐敗的男性屍體，經現場勘查、屍體檢驗和外圍調查，未發現有犯罪事實存在，不符合立案條件。

榮成市公安局採集岳宗顯夫妻血樣進行 DNA 鑑定比對，並經威海市公安局复核，確定為岳某仝，但岳宗顯夫妻對鑑定結論不予接受。

岳宗顯表示，屍體剛剛被發現時，他曾特意到公安部門詢問情況，「派出所說不是我的兒子，我又托熟人去問，也說不是」。直到他向上級部門反映情況，當地警方才通知其妻認屍並採集血樣，「DNA 做了，紙質報告我從來沒見過，要是是我兒子我早就認了，何必到北京幹活找孩子」。

2020年8月，岳躍仝失蹤，至今仍未尋回。（微博＠尋找岳躍仝）

《頂端新聞》報道，岳宗顯的妻子稱，她曾要求查看DNA鑑定結果，但遭到警方拒絕，也曾要求自行對屍體進行DNA鑑定，亦遭拒絕。今年1月的警方通報顯示，經過調查走訪，警方將岳躍仝列為失蹤人員進行調查。

岳宗顯昨日（12日）表示，7月曾與律師到山東榮成，走訪案發地並到了公安部門，公安部門出具了三份 DNA 鑑定報告，「是用牙齒做的 DNA 鑑定」。然而，他認為該三份的DNA 鑑定結果疑點較多，於是申請自行鑑定，並獲公安部門同意。

目前，岳宗顯正聯繫 DNA 鑑定機構，「找一個山東省外的鑑定機構，做鑑定我會全程陪著，看看到底是不是我的兒子」。

據此前報道，岳宗顯原本在山東威海的捕魚船任職船員，兒子失蹤後，他先後到過河南、河北、天津等地，一邊打工一邊尋子。今年1月18日，一直尋子無果的他決定從北京返回山東老家，結果在高鐵上被疫控中心告知其核酸檢測有異常，最後只能下車，轉到北京地壇醫院接受隔離治療。

官方其後公布岳宗顯的流行病學調查，顯示他在1月1日至1月18日期間，工作範圍涉及東城、西城、朝陽、海淀、順義等多區，輾轉20多個不同的地點做散工，甚至有多日是在凌晨工作，意外引起社會不少關注，更被稱為是「流調中最辛苦的中國人」。

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