疫情｜甘肅流調揭一感染者15歲生子　當局：出生年份申報錯誤

內地多省份連日來爆發新冠肺炎疫情，其中，甘肅近日公布的一份流行病學調查，再度引發民眾對婦女兒童人身安全的質疑，當地婦聯展開調查核實。



甘肅省衛健委上周日（13日）發布的流調顯示，感染的27歲女子、12歲女子以及8歲男子為母親與一對兒女。（微博）

甘肅省衛健委上周日（13日）發布的流調顯示，蘭州新區秦川鎮新增3宗無症狀感染者，分別是27歲女子、12歲女子以及8歲男子，3人均在集中隔離點核酸檢測陽性，後被診斷為無症狀感染者。

值得注意的是，上述3名患者的關係為母親與一對兒女，有網民則因此質疑該母親分別於15歲及19歲產子，背後是否涉嫌違法犯罪的情況。

對此，當地婦聯工作人員回應指，已收到相關部門反饋的情況，婦聯方面已就此事開展調查核實工作，「已聯繫到女子的愛人，下一步將根據調查核實到的情況進行處理。」

及至周二（15日）晚9時許，名為「我是93號無症狀感染者本人」的網民在微博發文表示，自己就是上述無症狀感染者，並續稱自己來自永靖農村，家人當年對上戶口未起到重視，直至1995年她4歲的時候才上戶口，並按照上戶口時間上報的出生日期，因此身份證上出生日期為1995年。

該網民又指，丈夫比自己大5歲，二人2008年相識，屬於自由戀愛，「我們感情一直很好，現在我和孩子們已經感染了病毒，這件事又給我和家人們造成了很大的困擾，孩子們還小，他們是無辜的，希望大家不要再關注了，這件事情到此為止，讓我們安心治療，謝謝你們了。」

對此，蘭州新區相關部門回應稱，經過調查，微博賬號「我是93號無症狀感染者本人」就是當事人本人。臨夏州永靖縣婦聯相關負責人表示，已實地走訪了該女子出生地、就讀學校等地，該女子為永靖縣三塬鎮人，調查結果尚未出來。三塬鎮政府相關負責人就表示，當地公安、婦聯等都已前往調查，當年女子申報年齡時出了錯，初步調查該女子實為1992年2月出生，相關情況正在調查中。按照該負責人的說法進行推算，該女子實為18歲產子。

近日，隨著江蘇豐縣八孩母親案件的曝光，內地輿論及官方對婦女兒童安全的高度關注。《中共中央國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》即2022年中央一號文件，時隔12年再次關注農村家族、宗族的勢力對基層公共事務的影響。意見中提到，依法嚴厲打擊侵害農村婦女兒童人身權利的違法犯罪行為。

國務院總理李克強亦在今屆人大會議閉幕後見記者時表示，對於近期有地方發生嚴重侵害婦女權益的事件，感到痛心及十分氣憤，「漠視群眾權益的，要堅決追責問責，對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊，嚴懲不貸。」