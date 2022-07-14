防止返工偷懶？深圳遊戲公司工位裝CCTV惹議　律師：不違法

檢查手機電量、廁所安裝計時器、統計電腦非工作流量，內地不少公司為防止員工工作期間渾水摸魚，都推出各路奇招。

近日，深圳一間遊戲研發公司再被指，在每個工位上方安裝閉路電視，引起不少爭議。不過，該辦公室所在的寫字樓租賃處就回應，相關公司此舉只是為了防止遊戲洩密。



據《極目新聞》報道，有網民近日爆料指深圳一間公司，竟在每個工位上方都安裝了閉路電視，以此監控員工工作時的電腦畫面。此舉引發廣泛爭議，有網民認為這與「坐監」無異；亦有網民表示這是「一對一監控，硬核防摸魚（上班偷懶）」。

網傳圖片中，玻璃門上貼有一間科技公司的標識，因此有不少網民都認為該公司就是「罪魁禍首」。不過，公司負責人表示，公司早在今年4月就已經搬走，帶有標識的貼紙是遺留下來的，「很多網友都以為是我們公司，導致我們一直被網暴。」

該負責人又指，已聯繫所屬寫字樓，要求撕除帶有公司標識的貼紙。至於現在該辦公室租給哪一間公司，公司主營什麼業務，該負責人表示「完全不知道」。

涉事寫字樓租賃處就表示，網傳的辦公室是業主以個人名義租賃的，寫字樓方面亦曾發現辦公室內安裝了多個閉路電視，詢問之後得知公司是做遊戲研發的，「老闆需要關注到遊戲研發的每一個細節，在遊戲還沒上線的情況下，萬一出現洩密會造成很大損失，公司也沒法和投資人交代。」

對於此舉，有內地律師表示，公司在公共區域而非隱私區域如走道、辦公區域等處安裝閉路電視並不違法，因為個人工位也屬於辦公區的一部分。不過，如果閉路電視的畫面被洩露或在公共範圍傳播，則有侵犯員工肖像權和隱私權的風險。