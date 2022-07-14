同步香港？北京居家隔離戴電子手環　胡錫進：是訛傳，但的確發生

本港自周五（15日）起，居家隔離的確診者須佩戴電子手環。政府並正研究推行「安心出行」流動應用程式實名制，核酸檢測結果陽性者，其「安心出行」程式會轉為紅碼，無法進入特定場所。

與此同時，北京市有數名市民在微博表示，在居家隔離期間收到了電子手環，被要求佩戴以監測體溫。但他們質疑，北京市政府並未公告要求佩戴手環，且電子手環可能具備軌跡記錄功能，有私隱上的疑慮。



網民「@大紅矛」周三（13日）11時許發微博表示，出差返京後主動到社區報備，主動做核酸，居家隔離深居不出。眼看能出門了，社區大姐剛打電話來說又有新政策，居家隔離的人都必須戴電子手環，今晚就送來。

「她解釋這是測體溫用的，連手機上報體溫數據方便監測。我表示，我已經嚴格按照北京市的要求，配合防疫工作。這個手環能聯網，肯定能記錄行動軌跡，跟電子鐐銬也差不多了，我不戴這個。想知道我體溫，你們上門測量就行了，況且我還每天在測抗原打卡。」

他表示，社區大姐說，這是上面的要求，「不要讓她難辦」，但自己回答「我不為難您，您跟上面說我不戴。如果非要戴，您要拿出文件來證明北京市政府有這樣的要求，而不是某個野雞公司在發國難財。」

大紅矛展示了一份有不少住戶個人資料的文件，並已將資料打格：「我根本不相信社區居委會能保障我的個人信息安全，照片是我到社區報備填表看到的，就在桌子上散落着。」

一份有不少住戶個人資料的文件在居委會桌上散落着。（微博@大紅矛）

在收到手環後，大紅矛寫道：「沒有牌子，就叫『多體徵感知設備』，研發公司叫北京微芯感知科技有限公司，號稱是『電腦晶片與區塊鏈服務商』，公司網站無法訪問。包裝盒裏沒有3C（中國強制性產品認證）證書，根據公司名稱和產品名稱，在中國質量認證中心網站都沒有查到相關信息。」

不少在北京居家隔離的民眾回覆表示，遇到同樣的情況，並展示他們拍下的電子手環照片。網民「@聿晓呀」表示，「上周因為出差去了廣州，去/返都及時做核酸，回京之後也及時報備居家隔離接受抗原測試，半夜接到社區通知要給我佩戴電子手環。」

她說：「如果需要監控我的健康情況我配合上門做溫度檢查和核酸，並不能接受所謂的24小時電子監控。人是可以為了維持秩序服從命令的，但是無理需求是在侵犯基本人權，這種試探接受底線的政策讓我有些夜不能寐了。」

她展示的與工作人員對話截圖顯示，她表示，「我只是因公出差，理應也有公民權益吧？」工作人員表示「這個也是今天連夜開會佈置的工作 請您理解」，她則表示，政策觸碰到私隱和精神安全。當她要求對方出示文件，對方則強調「我們只是執行者」、「我只是通知您」。

她告訴對方，服從要求需要有知情權，認為對方應告知「信息最後收集源在哪裏，監控權限範圍為，這個是聯網的且要關聯位置，我再傻也不信只是個測體溫的」、「強制性要求所有居家人員佩戴的官方文件且一旦出了公民信息洩露及公民人身自由受限的情況出現的應對措施」、「如真的發展到了不服從會進行精神或人身上的懲罰，懲罰依據和懲罰具體措施」。

不少微博網民對事件感到驚訝：

至周四上午11時許，官媒《環球時報》特約評論員、前總編胡錫進獲悉事件後，發微博稱事件可能是謠傳，稱他自己沒遇到這問題，「電子手環也沒必要」：

胡錫進發微博稱沒遇到電子手環。（微博截圖）

對此，有不少留言認同胡錫進說法，批評有關網民造謠。但也有人發出自己收到的電子手環照片，質問「你憑什麼說是造謠？」還有人說：「這不是謠傳，我們樓防控群裏說了，手環已經下發了！」、「你的房子肯定沒爛尾，那麼中國肯定沒有爛尾樓」。

胡錫進再發文：肯定是訛傳，但的確發生了

及後，胡錫進再發文表示，從外省市低風險地區返京不需居家隔離是北京市的明確規定，從外省市回京需居家隔離並佩戴一款電子手環的說法「肯定是訛傳」。

但他同時又指，「個別人被要求戴電子手環的事情也的確發生了。但那顯然是針對需要居家隔離的人，他們不能籠統定義為『返京人員』，而是一個很小的特殊人群，主要是回國人員，從中風險地區返京的，以及次密接」。

即使這樣，他「個人同情反對戴電子手環的輿論」，並且「建議北京市不推動居家隔離者戴手環」。他提到，雖然香港居家隔離者本周五起佩戴電子手環，但北京情況與香港不同，「在北京這樣做的副作用很可能超過正面作用」。

胡錫進說，疫情在各地雖有反覆，但總體上趨緩，此時出台新防疫措施需非常謹慎，充分考慮公眾意願和接受度。當前很多人更擔心的不是染疫，由於防控嚴厲，那概率很小；而是怕因防控措施惹上一身麻煩，「這樣的概率要大的多」。「因此此時推出防疫新舉措很容易遭到輿論的負面解讀和反對，並受到是否合法的尖銳質疑。建議各地謹慎為宜。」