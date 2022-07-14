證實北京居家隔離強制戴手環　社區直言離譜　衛健委：未發布政策

網傳北京市為居家隔離人員發放電子手環，並要求除洗澡和充電時間之外，須24小時進行佩戴以監測體徵。

不少網民對措施提出質疑之際，有社區居委會工作人員證實事件，並指是「昨晚（13日）區裡緊急通知的，（電子手環）發放到凌晨兩點多」，還強調居家隔離必須佩戴。

不過，北京市衛健委周四（14日）就表示，並未發布過居家隔離人員需要佩戴電子手環的相關政策。北京衛生計生熱線（12320）工作人員亦稱，未接到強制要求居家隔離人員佩戴電子手環的通知，「可能是屬地各社區的防疫要求。」



據「北京交通廣播」報道，7月7日由深圳出發經杭州轉機抵達北京的何先生，在抵京後第一時間向所在的天通北苑第一西社區進行報備，並按防疫要求進行居家隔離。直至7月13日晚11時許，何先生被社區工作人員告知，在隨後7天的健康監測期間，需要佩戴電子手環以監測體溫等，值得注意的是，該電子手環還具有定位監測等功能。

何先生對此表示疑慮，他稱雖然電子手環和手機連接後，可即時上報體溫等信息比較方便，配合北京市疫情防控要求也是每一位市民應盡的義務，但在沒有看到正式文件通知的情況下，比較擔心個人隱私被洩露。「讓我佩戴，無法相信它的安全性。」

網民點睇：

對此，天通北苑社區工作人員表示，電子手環是監測相關健康狀態的，而不是監測行動軌跡的，須每日24小時佩戴至7天健康監測的最後一次核酸檢測結果呈陰性後，便可結束佩戴。該工作人員還直言，相關政策很離譜，「我們比你們更煩！」

不過，有過手環測評經驗的內地科技媒體人表示，有關電子手環可以記錄個人GPS信息，如若有硬件搭配，還可能記錄語音、其他個人信息，甚至上傳到雲端，「這個雲端保存到哪裡？面向哪個部門？該部門能否更好的保存個人數據？這就是疑問所在。如果這部分數據能得到有效保護，大家就不用擔心這個問題。」