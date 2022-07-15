台灣槍擊案｜與26年前縣長官邸8死血案手法雷同　法醫揭模仿原因

南投康建生技公司14日晚間發生4死行刑式槍擊命案，公司創辦人賴敏男重傷送醫。中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成接受台媒訪問時提到，1996年時任桃園縣長的劉邦友官邸遭人闖入，兇手連開13槍殺害8人，也都是行刑式槍擊，南投血案凶嫌犯案時如法炮製，是模仿犯。



高大成指出，1996年劉邦友血案至今未偵破，成為台灣著名的懸案。是南投生技公司槍擊案兇手模仿該案行兇手法的關鍵原因。



1996年時任桃園縣長的劉邦友官邸遭2名身穿雨衣的蒙面歹徒闖入，歹徒先將1名警衛押往警衛室後槍殺，接著以相同手法將縣長劉邦友等8人關至警衛室殺害，死者除劉邦友外、還有桃園縣議員、機要祕書、縣長官邸裏的幫傭和警衛。

台媒報道指出，僅2坪大的警衛室堆滿屍體，案件當時引發台灣社會震驚，治安問題也使李登輝政府受到社會大眾質疑。

「劉邦友血案」兇手犯案手法殘忍，以近乎槍決的方式槍擊頭部，共開了13槍，當年唯一搶救成功的是桃園前縣議員鄧文昌，但他腦部因槍擊重創導致萎縮，生活幾乎都要靠家人幫忙，此案因現場證據遭人為破壞，至今仍為懸案。

2004年，桃園縣長劉邦友官邸原址改建為桃園警政署第二辦公大樓，2016年11月20日，劉邦友血案追訴權時效二十年期滿，兇手仍逍遙法外。2019年，總統府令修正《中華民國刑法》第80條，涉死刑等重罪追溯其取消，劉邦友血案仍可繼續追訴。



台媒指出，草屯康建生技公司槍擊案，與劉邦友血案有多處巧合，兇嫌先鎖定槍殺目標，抵現場控制其行動，集中殺害被害人，都採近距離行刑式槍殺，槍擊被害者頭部。不同之處在於劉邦友血案兇嫌於凌晨犯案，康建生技血案兇嫌在下午開槍，才剛上任半個月的警政署署長黃明昭痛批「光天化日下犯案毫無人性，非常可惡」。

台灣警方已在台中市中清路附近將疑犯拘捕，據台媒報道，疑犯落網時還面露冷笑，對鏡頭大喊自己是「報仇殺人」。目前案件正在進一步調查中。



高大成提到，當初劉邦友血案也是多人遭行刑式槍擊，而這次南投血案也兇手如法炮製，兇手朝五人頭部開槍，「看得出凶嫌刻意模仿桃園血案，因為劉邦友血案迄今未破。」高大成也表示，一旦逮捕到兇手，「應該速審速判在半年內就槍決，以免後續還有人再模仿，作為警惕。」