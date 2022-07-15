台灣槍擊｜生技公司行刑式槍殺4死1傷　蒙面兇嫌把員工關廁所行兇

台灣南投縣草屯鎮康建生技公司14日傍晚傳出槍擊案，公司創辦人81歲賴敏男部中彈送醫，4人遭到行刑式槍決。台媒《ETtoday新聞雲》報道，現場員工透露，兇嫌犯案當下有戴頭罩，一進門就要求所有人進門，接著又將人押到廠外約20公尺外的民宅，把員工關進廁所後開槍。目前兇嫌已經逃亡，警方初步研判可能涉及財務糾紛。



《聯合報》報道，14日晚間5點30分左右警方接獲報案，位於南投縣草屯圳的康建生技公司需要緊急救護，於是派出3車6人趕往現場搶救。警消到場時，發現現場共有4人遭到槍擊，已經明顯死亡，還有1名男子頭部中彈、意識清醒，被送往佑民醫院搶救，兇嫌已逃亡。

綜合台媒報道，兇嫌先殺害賴敏男的弟弟、劉姓課長，接著進入公司。現場員工表示，歹徒身高約180公分、身材較瘦，進門時頭戴著頭套持槍，只露出眼睛。他把員工手機收走，並說：「放心，我不會傷害你們」，便把員工關進廁所，隨後聽到衝突聲響，開門時員工就看到賴敏男及女兒、女員工倒地。

據警方調查，槍擊地點分兩處，歹徒疑似先在生技公司外的民宅，先槍擊兩名被害人，再利用下班時間闖入公司，控制員工後將他們趕入廁所，利用滅音器槍械對著三人開槍。警方研判，因為疫情要成原物料塞港，導致這家生技公司出貨有問題，廠商之間有貨款糾紛，可能因此而痛下殺機。

建生技公司槍擊案第一現場，廠區外的鐵皮屋廁所。(ETtoday東森新聞雲)

警方初步調查，歹徒1人犯案，朝5人頭部開槍。死者為賴姓負責人弟弟（約70歲）、女兒（約40歲）與公司劉姓課長（男，約60歲）、張姓主任（女，約45歲）。81歲的賴敏男頭部中彈後重傷，送草屯佑民醫院搶救後，院方透露子彈從右耳後方進去，卡在頭部裡腦出血，已轉送台中榮總急救。

台灣新上任的警政署長黃明昭也在晚間趕到命案現場，他指出第一現場是生技公司外300公尺的工寮，現場封鎖，老板的弟弟和公司課長被上銬，陳屍農資室。黃明昭說，目前調閱監視器查出他往市區方向逃逸，歹徒的交通工具正在調查。他表示，「歹徒光天化日下開槍殺人，膽大妄為，非常可惡，警方一定會繩之以法。」

綜合台媒報道，康建生技是知名的菌菇類生物科技廠，創辦人賴敏男為台灣大學農化系博士，擅長培養多種菌菇類，1991年成立公司後，產品涵蓋固態培養牛樟芝、冬蟲夏草菌絲體、靈芝等，因賴敏男成功培育出牛樟芝子實體，而有「牛樟芝之父」之稱，產品外銷中港澳及馬來西亞等地。

《ETtoday新聞雲》報道，有業內人士表示，賴敏男10多年前到中國大陸做牛樟芝生意，獲得當地許多大老闆投資。但這項產業在5、6年走下坡，加上公司在中國大陸拓展過快導致財務出問題。



該業內人士表示，賴敏男在業界風評不錯，「為人和善，交往單純，很難想像賴的個性招惹仇人」，他懷疑是賴的兒子在外交往複雜，否則就是中國大陸一些投資者要不到錢，才找中國大陸或東南亞殺手處理。