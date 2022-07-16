易烊千璽「走後門」風波　官方否認因人設崗　網民：糊弄人

內地藝人易烊千璽早前被爆出在中國國家話劇院的編制名單上，被網民質疑堂堂明星與大家搶鐵飯碗，在更早之前又被爆出曾「走後門」取錄高中後，事件無限發酵，令傳出劇組有意換走易烊千璽一事。

中國國家話劇院周六（16日）發布「關於2022年應屆畢業生招聘有關情況的說明」，提到，不存在有人沒有參加面試的情況，不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」問題。不過，大量網民仍然不予置信，紛紛表示「糊弄人」、「挽救公信力的方法是整治，並非包庇」。



中國國家話劇院在上述「說明」中提到，是次招聘共590人報名，其中447人通過資格審查。根據應聘人員最終成績由高到低排名，確定了10名擬聘人員，具體為演員崗7人，導演崗1人，音響操作崗1人，服裝設計崗1人。招聘過程貫徹公開、平等、競爭、擇優的原則，嚴格按照招聘公告履行程序。

說明稱，招聘公告明確了應聘人員應具備的8項基本條件，以及招聘崗位規定的資格條件，包括學歷要求和崗位專業要求。經資格審查，擬聘人員均符合要求。

針對網民反映的部分擬聘人員不符合「非在職人員」資格條件問題，說明稱們對10名擬聘人員資格條件進行了復查，10名擬聘人員在校期間均未與任何單位簽訂勞動合同，未繳納社會保險。未發現10名擬聘人員與任何機構建立法律法規規定的勞動關係，未發現任何就業，符合「非在職人員」資格。

說明指出，本次演員崗位計劃招聘10人，專業方向涵蓋表演、藝術、戲劇與影視學、電影等，共有309人報名應聘，其中223人通過資格審查參加考試，經過招聘程序擬錄用7人，不存在「因人設崗」，沒有「蘿蔔招聘」問題。

至於面試情況，說明就指第一輪面試是網上舉行，二、三輪面試本來要實體舉行，但由於疫情，一部分人是網上進行。

說明發出後，不少網民仍質疑考試的公平性，包括為何一部分人是在網上面試，另一部分人卻要實體赴考；也有人質疑官方故意拖到考試結果的公示期結束後的禮拜六（非工作日）才回應事件：