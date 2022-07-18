遊客秦始皇景區內遭商販強行推銷買紀念品　網民：遇上真‧兵馬俑

有遊客到陝西西安秦始皇帝陵博物院景區旅遊時，遭當地商販強行推銷紀念品。

事件引起網民熱議，有人呼籲景區方面應該加大監管力度。

今日（17日），西安市臨潼區文化和旅遊體育局工作人員回應稱，將把此類問題向上反饋並與其他相關部門對接，出台相應的解決辦法。



事發於上周五（15日），桃女士和朋友在陝西西安秦始皇帝陵博物院景區旅遊，遭到商販強行推銷紀念品。她表示，當時朋友看了一眼紀念品後，商販就將紀念品強行塞到朋友懷內，她們欲將紀念品歸還，但商販拒絕收下並一直強行售賣。

最終，桃女士的朋友花費15元（人民幣，下同）買下紀念品，桃女士則花50元購買兵馬俑紀念品，「看那名商販是個老人，也不好意思拒絕她，但還是覺得非常無奈」。

昨日（17日），秦始皇帝陵博物院景區工作人員表示，在景區內強行售賣的情況並非第一次發生，以前也時有出現，並稱已經記錄下有關情況，調查事件的來龍去脈，將視情況把問題反饋給上級有關部門。

西安市臨潼區文化和旅遊體育局負責投訴監管的工作人員回應稱，此前臨潼區會定期針對旅遊市場亂象開展專項整治，也有專門的執法人員會對線上線下旅行社、導遊、網絡平台、手機App等虛假宣傳、低價攬客、買團賣團等違法行為查處。若旅遊市場中有強迫交易、詐騙、敲詐、涉黑涉惡等違法犯罪行為，相關人員也會被依法移送公安機關處理。

有網民指出，在西安臨潼區的秦始皇帝陵博物院、華清宮景區等景點內，長期存在著類似的旅遊亂象：

旅遊定律：當地人都不願意去的地方，基本上就是坑人的地方



這個我幾年前去的時候就這樣了，導遊會委婉的提醒不要購買，因為都是當地村民，導遊只能避開他們說，誰都不敢得罪。不要的話拒絕的干脆一點。



去過，真是一言難盡



強買強賣？



放地上走人



景區不知道嗎？不想管而已



難道以前不知道嗎？非要爆上網才調查？ ？



強塞就強塞唄，你不掃碼，不支付她還能威脅你支付？

