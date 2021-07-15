陝西清潔工阻小孩隨地便溺遭野蠻家長罵哭　網民斥無品必須重罰

遊客出行不文明行為時有發生。陝西西安景區「大唐芙蓉園」一名清潔員，因為制止小朋友隨地小便，被家長指責罵哭。

景區昨日（14日）回應稱，已經慰問及現金獎勵該名清潔工，未來將考慮設置景區黑名單，規避類似事件再次發生。



目擊者劉先生透露，清潔阿姨今年58歲，每月工資約2000元，子女都在外地工作不能經常回來；她當日看到有小童隨地小便，於是急忙上前制止，但走到時對方已小便完，於是囉唆對方幾句，卻被家長大罵。她見自己辛苦打掃的勞動成果被破壞，害怕被罰錢，便委屈地哭起來。

景區工作人員表示，經核實影片中的情況屬實，但景區沒有處罰清潔阿姨，而是向她發放解暑降溫的用品、藥物，另又以現金獎勵她。景區長期設置導引牌及督導人員，管理不文明行為，未來將考慮設置黑名單，避免類似事件再發生，希望遊客在遊玩時遵守景區秩序。

事件引起大批網民討論：

譴責沒素質家長

意思這家長把自己小孩當狗養唄

這都啥人 隨地大小便還有理了

這麼熱的天 不能心疼一下別人的勞動成果麼。娃忍不住了可以拿袋子瓶子解決啊，家長應該提前想好

建議各大景區直接禁止小孩入內，到處隨地大小便跟狗有什麼區別？狗都禁止進各種公園綠地了，這小孩不得也禁止一下

請重罰隨地大小便者謝謝

對於這樣的家長，難道就沒有什麼懲罰方式嗎？

