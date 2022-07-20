鄭州女眾目睽睽下被惡男扯髮強行拖入廁格　網民怒諷：唐山好榜樣

自唐山燒烤店圍毆事件後，內地各地一些針對女性的暴力事件尤為引人關注。近日，網傳一段閉路電視片段顯示，在河南鄭州一個公共廁所內，一名女子奮力掙脫一名白衣男子後從隔間跑出，惟男子隨即抓住女子頭髮，再用力往廁所隔間拖拽。

中牟縣警方回應時表示，經查，片中男女相識，兩人為共同飲酒後在廁所發生矛盾。不過事件仍引起輿論討論，有評論認為哪怕雙方是情侶關係、夫妻關係，也不能做出如此行為，警方應進一步調查男方有沒有涉嫌違法犯罪的行為。



片段顯示，廁所隔間門剛被關上，女事主便踹門快速跑出，期間外衣也被男子一把拽掉。不過男子未有收手，反而尾隨走出隔間，之後拽著女方的頭髮，再用力拖進隔間，而女子慌亂中拉住另一名男子以防被拖走，令該男子也被拽翻在地，同時附近幾名男子亦想上前阻止，其中一男一度捉住了女方的手，惟最後皆未果。

眼看女子要「羊入虎口」之際，現場另一名女子見義勇為，向涉事隔間踢門，最後與眾人合力將門推開，讓隔間內的女子逃離現場。

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在過程中被拉倒的男子馬某表示，當晚他和朋友到中牟縣一間名為「max club」的酒吧為人慶生，期間上廁所，涉事男女當時已經在隔間內。結果在他洗手時，女子突然從隔間衝出拽住他大喊救命，令他當場被拽翻在地，而從該隔間衝出的男子則拽著女方頭髮快速拉其回隔間，「當時都懵了，也不知道什麼情況」。

隨後，經友人提醒，馬某拿出手機報警，並與旁邊隔間出來的黑衣女子及幾個朋友一起把門推開，將女子救出。據指施暴的男子出來時，還一邊提褲子，一邊對在場人員謾罵。

中牟縣警方回應時表示，事發於本月16日，警方到場後將涉案人員帶回調查。經查，片中男女相識，事發前兩人一起前往娛樂場所，共同飲酒後在廁所發生矛盾。目前，涉事男子已到案，案件正在調查中。

女子被惡男扯髮強行拖入廁格一幕。（影片截圖）

事件引爆輿論場，許多網民皆認為事件性質惡劣。而接受調查時，雙方稱他們是男女朋友關係，對此有內媒發表評論指出，哪怕雙方認識且共同飲酒，就算是情侶關係、夫妻關係，也不能以拖進廁所的方式解決矛盾，且男方有拉拽女子頭髮這樣的暴力行為，「怎能因為雙方認識就算了？」

報道又提到，警方19日晚再次傳喚涉事男女，徹查他們是否為男女朋友關係，法制部門也在研究如何定性男子的暴力行為，呼籲有了影片為證後，警方能根據內容進一步調查。

網民點睇：

這個是強姦未遂吧

唐山好榜樣，以後這種事情會更多！

這警方回覆了個寂寞

男女朋友就可以使用暴力？那豈不是只要想合法殺人就跟那個人結婚？

兩人關係不是重點，如此的暴力行為按法律該如何處理？

（警方）只有換上白襯衣的時候，辦事特別果斷

那一大群男人沒一個出手相助？

必須嚴懲，太囂張太惡劣了，女性安全還有沒有保障

拽著頭髮拖進去，我平時頭髮紮緊了都會頭皮痛，這麼拖拽進去可想多疼，認識又怎麼樣？認識就可以這樣暴力嗎？太恐怖了，這就應該嚴懲



另外，現場幾位男性被部份網民指摘無動於衷、沒有施以援手，只是在現場「圍觀」等。對此，上述男子馬某感到既委屈又氣憤。據了解，馬某今年17歲，是當地一名中專的學生，正值放暑假，事發當日為其哥哥過生日。

他表示，他們幾個都是十六七歲的學生，碰到這種事腦子都是懵的，而且他們也救人和報警了，不明為什麼要受到如此指摘，「有人說，『找男朋友千萬別找這樣的』，把我氣壞了，得虧我心態好能承受得住」。不過雖然氣憤難平，但他也對質疑聲表示理解，「很多時候你不在場根本不知道發生了什麼事情」。

而對於有人指他想推門救人但卻被朋友阻攔，他解釋道，朋友當時其實是讓其趕快報警，根本沒有不讓救人的意思，「我們當時肯定都想著要救人，不然大可以一走了之」。