河南36歲女升級做嫲嫲　冀7歲二胎與孫一起長大　直言事件不新鮮

近日，河南南陽36歲女子「升級」為一名祖母，引發廣泛關注。



據《九派新聞》報道，出生於1986年、來自河南南陽的女子，近日發布影片指，自己年紀輕輕就「喜提」祖母身份，這讓二胎只有7歲的她有些不適應，並無奈表示孫子、兒子可以一起長大。

周三（20日），當事人在社交平台回應此事指，自己生在窮鄉僻壤，因為家庭條件有限，高中沒畢業就外出打拼，後來遇到現在的丈夫，經雙方父母同意，二人於自己19歲那年結婚生子。

她又介紹，自己的大兒子今年已經18歲、小兒子7歲。大兒子和兒媳同學，「現在的孩子接觸的事物太多，思想也成熟的早，父母給他安排的光明大道他不走，偏要走小路，說也說了，勸也勸了，打也打了，結果還是沒扭過他們。」直到今年7月11日，兒媳誕下一名男嬰，她便從此成為一名祖母。她還說，自己和丈夫早前曾計劃生三胎，但突如其來的身份「升級」，只好打消這一念頭。

對於不少網民都覺得36歲就當祖母很新奇，她表示，「在我們這裡，並不是多麼新鮮的一件事。經濟落後的地方人們思想也稍稍落後一些，一旦不上學普遍結婚早。」

她還指，自己發布影片只是為了記錄生活的點點滴滴，並不是為了讓人羨慕、嫉妒，自己亦並未覺得驕傲，「既然來了就是緣分，只能坦然接受。」她更直言自己是個「反面教材」，並呼籲同齡父母要鼓勵孩子多讀書，不要過早去承擔太多不該承擔的東西。