極驚悚！浴袍女子站在公寓高層窗外　「捉姦、企跳」傳言四起

7月21日午間，在廣州天河區萬菱匯高層公寓上，有一身着白色浴袍的女子翻過窗戶站立到外牆上，疑似要輕生，情況十分驚險。

據目擊者描述，消防員隨後趕到現場，並在公寓一樓放置了救生墊。



午間12時40分，女子已沒有站在公寓外牆上。現場圍觀群眾稱，約十分鐘前，公寓內有人將其接回室內。

網傳事件起因有不同版本，有人稱是「跳樓」、「捉小三」等，令網民不禁表示「訊息量有點大」。另外，有網民分享截圖顯示，涉事公寓單晚房價，開放式客房達1317元（人民幣．下同），兩居室更高達1763元。

廣州輝盛閣國際公寓管理處的工作人員稱，有關該女子的相關事宜不方便對外公布。

涉事建築曾為港資爛尾樓

涉事建築萬菱匯前身是於1994年開建的京光廣場，受亞洲金融風暴影響，1999年因財務糾紛而停建，在未完工前是當時廣州的三大港資爛尾樓。

畫面超驚悚！（微博）

2004年底，香港達洋控股旗下的萬菱實業以7.58億元競拍購得此建築，並於2009年開業。現為超大型商業綜合體，有5.8萬平方米經營面積的商場、49層高國際甲級寫字樓、五星級酒店和五星級配套設施的服務公寓。

網民點話：

「站得好穩，看着都抖」

「說抓姦的有沒有點良心，看到個年輕漂亮的女生都想着潑髒水是吧？」

「太恐怖了吧，站不穩的話就掉下去了，而且能站的地方好像很小啊。」

「一陣風過來就沒了」

「呢個高度咩安全措施都冇用啦」

「好佩服佢個毅力」

