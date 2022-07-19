網傳「港警」舉紅旗現廣州動漫展被警告 内地網民：可扮河南警察
撰文：梁子傑
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有網民發表圖文稱，7月15日廣州動漫展上有人舉著紅旗「停止衝擊，否則使用武力」」角色扮演（Cosplay）香港警察，結果被當地公安警告，沒收紅旗，
據網民稱，廣州警察的處理方式是當場給予警告，沒收紅旗，但沒有拘留角色扮演人士。
內地科普作家方舟子說：「小粉紅在廣州動漫展扮演香港警察，然後挨了廣州警察的鐵拳」。
動漫展「螢火蟲動漫遊戲嘉年華」7月15日到18日在廣州琶洲保利世貿博覽館舉辦。廣州看重動漫展發展，2020年中國國際漫畫節動漫遊戲展被列入《廣東省培育數字創意戰略性新興産業集群行動計劃（2020-2025）》的重點工程，引領文化產業發展。
就廣州動漫展扮港警一事，網民說：
「這些人本來想拍馬屁，結果拍到馬腿上了。畢竟中國不允許公共場所擅自舉牌。」
「可以扮演河南警察。」
「人家是支持香港警方和祖國的，不應該管呀。」
「我扮演香港警察，你們可以打我了。」
「我支持香港警察，被公安帶走了。」
「我支持廣州公安，你們可以打『香港警察』了。」
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此外，7月10日河南省鄭州市人民銀行門口聚滿了舉著標語、拉著橫幅的維權儲戶，抗議河南多家村鎮銀行取款難。其中，不少疑似是警察的「白衣人」鎮壓維權儲戶。
有網民模仿2019年反修例風波網上支持香港警察的語調諷刺說：「我支持河南警察，你們可以打我了。」「受了委屈不是鬧事的理由，支持河南警察執法。」
7月15日广州漫展上有小粉红举着牌子cosplay香港警察，结果被当地公安锤了🤣🤣 pic.twitter.com/11Hgj99cca— Jacobson🌎🌸贴贴BOT (@jakobsonradical) July 18, 2022