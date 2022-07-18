廣州荔灣業主家門被強制破鎖　區政府致歉：做法簡單粗暴承諾補償

廣州荔灣區某屋苑的多名業主在酒店隔離期間，家中大門被防疫人員破門入屋消毒，引起輿論爭議。

荔灣區政府今日（18日）通報，本次應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視住戶感受，街道負責人已向各住戶逐一道歉。



通報稱，荔灣區海龍街道在核酸檢測篩查中，發現邦華星際公寓住戶中有新冠病毒陽性人員。經風險研判，該公寓2棟為高風險區域。 7月9日，經反覆排查比對，發現除已轉運隔離人員外，仍有密切接觸者隱匿家中，且有人於當晚被檢測出新冠病毒核酸陽性。

為防止出現新的社區傳播，7月10日凌晨，海龍街道、社區居委會、物管工作人員對重點樓層84戶住戶再次進行應急排查，在全程錄像下，逐戶開鎖排查後隨即為房門貼上封條。同時，將樓棟外圍全面圍蔽，24小時強化值守，確保住戶財產安全，並陸續為住戶安裝新門鎖。

荔灣區新冠肺炎疫情防控指揮部稱，上述應急入戶排查做法簡單粗暴，忽視了住戶感受，傷害了群眾感情。事件發生後，海龍街道負責人向住戶逐一道歉、承認錯誤、承諾補償。

區政府就事件向住戶和公眾道歉，事後已第一時間成立調查組，稍後將根據調查結果，依法依規依紀嚴肅處理相關人員，並堅決杜絕類似情況再次發生。

據此前報道，涉事屋苑為廣州邦華‧星際小區。小區的物業管理人員表示，事發於7月10日，因為收到「有人躲在家中」的消息，故聯合防疫的四個部門（疾控中心、街道、居委、派出所）決定將確診病例的上下三層，即6至12樓的各單位的大門強制破鎖。