3秒即可熟練檢驗西瓜成熟度　內地「驗瓜師」月入4萬成網紅職業

內地多地連日來遭遇高溫天氣，有清熱解暑作用的水果變得更加暢銷。為了讓大家吃到成熟度剛好、脆甜多汁的西瓜，被譽為「西瓜之鄉」的河南省商丘市夏邑縣，在每年夏季還都會產生一個「時令」的「網紅職業」——驗瓜師。



孫紅凱介紹，他每天從早到晚的10小時時間內，少則可以驗6、7萬斤西瓜，多則有10多萬斤。（河南廣播電視台）

據了解，夏邑縣位於南北氣候過渡帶，屬暖溫帶半濕潤季風氣候區，年平均氣溫14.1℃。因為全年光照充足、冷暖適中、四季分明，所以夏邑縣出產的西瓜也汁多味甘，肉質細嫩。故夏邑縣被稱為中國西瓜之鄉，也是河南第一個「西瓜之鄉」。

在夏邑縣北嶺鎮，每年5月初開始迎來西瓜產銷旺季，當地主幹道上，每隔約10米就有一個西瓜交易點。為了保證出售西瓜的品質，每個西瓜交易點，基本都配備了一至兩名驗瓜師。顧名思義，驗瓜師主要的工作內容則是檢驗西瓜的成熟度、重量等指標，他們驗一個瓜需要通過「一看、二拍、三手感」的步驟，過程往往僅需3秒鐘，最快1秒鐘就能分辨優劣。

當地驗瓜師孫紅凱介紹，他每天從早到晚的10小時時間內，少則可以驗6、7萬斤西瓜，多則有10多萬斤。自5月份以來他已經驗了百餘萬斤西瓜，通過檢驗的西瓜會在電商平台中銷往全國各地，而只要是成熟度不夠、重量偏小的西瓜，則都會退回給瓜農。

孫紅凱又指，從2017年開始自己就受聘成為一名驗瓜師，負責把控西瓜品質，「從我手裡把的瓜，不可能是生瓜」。談及工資方面，孫紅凱指，一個月能賺3至4萬元（人民幣，下同），一個季度結束會有10多萬元的收入。

孫紅凱還分享自己的驗瓜經驗指，「一個成熟的西瓜與地面接觸的地方顏色偏黃，這個黃色的程度越高，就意味著西瓜成長的時間越長。其次看西瓜的成色，西瓜表皮紋路清晰，果型飽滿，沒有凸起的楞；最後拍西瓜，如果是發出啪啪響，就是生瓜。如果手下有震動的聲音，就是熟瓜。」