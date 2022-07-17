四川電工79米高空吃西瓜降暑　網民：用命賺錢不容易

撰文：梁子傑
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四川宜賓電力高空工人馬師傅日薪400元，主要負責高空放線，14日為了解渴他從底下用繩子吊來西瓜，在79米高空吃瓜休息。

高空工作對不少人來説都是挑戰，馬先生表示，當時天氣是36度，塔高79米。因為下去不容易，沒辦法下去吃飯，西瓜一開，就吊在上面吃，休息也是吊在上面，。馬師傅說：「做的比較久也不怎麼害怕了。每天中午會在高塔上休息一個小時，吃喝都是在上面。」

因為上下塔一趟很麻煩，所以他們大都選擇在塔上吃飯休息。他表示，高空作業有安全帶保護，再加上太累了，他們休息的時候會睡著。第一次在高空睡覺的時候，心裏還是有點怕的，後來就慢慢習慣了。

馬先生今年26歲，來自甘肅，已經結婚生子，目前妻子在老家帶孩子，由於家裡比較困難，而高空作業一天人民幣400元，工資高一點，就選擇了這份工作。「這份工作雖然危險，但是收入比較可觀，為了生活沒辦法。」

馬先生是臨時工人，平時上班有公司的車接送，會根據工作安排去不同的地方，每天幹活的地方不固定，有遠有近。

「我早上六點就起來了，一直幹到晚上七八點，天黑就下班，除非下雨不能幹活，不然是沒有休息的。」他説

網民說：

「這真是用生命在賺錢，要多給點福利，太不容易了。」
「希望工資能配得上他們的辛苦作業。」
「還說演員穿那麼厚太陽底下拍戲挺熱的？哪個行業能這麼辛苦？」
「拿高工資的國企或者南網員工都在辦公室吹空調。」
「把話劇院撥款的1億多資金中，分些給工人，提高待遇，都是拿命在換錢呀」

身處百米高空，頂著暴晒，常人看了都覺得頭皮發麻，但是吃西瓜是他們幸福的來源。

台南應用科技大學生活應用科學研究所教授翁家瑞指，西瓜有清熱解暑、解煩渴、利小便、解酒毒等功效。西瓜按重量計算有約91％的水份，是水份比例最高的水果。西瓜只含少量脂肪，而汁液中包括許多人體需要的各種營養成分，其含有能對抗癌症或保護太陽灼傷皮膚功效的類胡蘿蔔素抗氧化劑。

他表示，由於西瓜水份多的緣故，吃太多西瓜可能會沖淡胃裡的胃酸，引致胃炎、消化不良或腹瀉等病。 若能謹慎選擇食用正確方法與恰當時機，可有助於人體預防疾病發生與保護身體健康。

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