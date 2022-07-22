電腦遭入侵致大量虛擬貨幣被轉走　寧波漢痛失逾3800萬　6人被捕

現時許多人都會投資虛擬貨幣，惟也吸引到不法分子的注目。浙江寧波江北公安分局周二（19日）便通報一則新型黑客案件，案中事主徐先生因電腦遭到惡意程式侵入，結果被騙走大量泰達幣、以太幣，經專業部門鑑定損失高達3800餘萬元人民幣。警方已抓獲黑客盜幣團夥成員蘇某等6人，相關偵查工作在進一步推進中。



今年3月7日，徐先生向江北網安部門報案，指其手機虛擬貨幣錢包被盜導致160多萬個泰達幣被轉走，同時懷疑電腦被遠程操控，給好友的聊天內容遭替換導致又有398萬個泰達幣、100個以太幣被騙走。民警隨即介入調查並對徐先生的電腦開展分析取證，結果發現一個名為svchsot.exe的可疑惡意程式。

之後，警方鎖定疑犯身份，專案組6月9日在前期謀劃、周密部署後，奔赴廣東廉江，一舉抓獲相關人士，並當場扣押涉案9部電腦、10部手機、26台遠程服務器。經查，28歲男疑犯蘇某等人利用釣魚網站或是發送偽裝成社工文檔的木馬文件等方式，誘導用戶下載木馬程式，從而遠程控制事主電腦，非法獲取電腦內的敏感文件，盜竊、詐騙虛擬貨幣進行套現獲利百餘萬元。

目前，被捕人士涉嫌非法獲取計算機信息系統數據、非法控制計算機信息系統罪，被採取刑事強制措施。公安部門另已就報案人持有大額虛擬貨幣的情況通報相關主管部門予以關注。

民警又提醒，在內地，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，惟個別人士仍盲目認為其具有升值空間並高價囤積。實際上，很多人其實並不真正了解虛擬貨幣，一旦發生私鑰或助記詞洩露，就會被不法分子輕而易舉盜竊，且無法追回。