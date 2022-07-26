學生暑假po自拍被校方處分　涉事學校還有諸多苛刻規定？

遼寧盤錦有學生暑假期間，使用社交媒體發布自拍照，竟被校方警告開學後將給予處分，而就連有份按讚、評論的同學亦都無一倖免。



據《北京青年報》引述「新源視頻」報道，盤錦市大窪高中一名女學生，因暑假期間在微信朋友圈發布了一張自拍照，而被校方發布通報聲稱要給予其紀律處分。

通報指出，經查，發現兩名學生7月25日發布朋友圈，還有多人留言點讚，均屬於「手機使用不當」。按照學校關於「去網去微」的規定，對上述學生作出嚴重警告，開學後還將給予相應「紀律處分和處理」，並希望其他同學可以引以為戒，嚴格執行校方規定、合理使用手機。

事件引發網民熱議：

「我以後一定要努力成為製定規則和公平的人」。



「有點不把人當人看的感覺」。



「這種鬼學校怎麼會有人去讀啊。是培養傀儡的學校嗎」。



「好窒息啊，這種學校學生不會憋出心理問題嗎？」。



「這是勞動力生產工廠還是學校？剝奪人性的制度一套一套的」。



「這都21世紀了，還整得像舊社會學府一樣」。



還有不少涉事學校往屆學生透露，自己就讀時曾因照鏡子被處分、「畢業好多年都有陰影」。此外，還有網民爆料指，涉事學校在多方面的管理都過於苛刻，包括男生在大便池內小便、在廁所說話、女生和女生牽手等行為都會被處分。

而對於今次事件，盤錦市教育局回應指，教育局並沒有相關規定，學生在家使用手機並不會被處分，放假期間亦沒有相關限制，不過「有的學校會有自己的規定，學校不讓學生玩手機，讓學生把注意力放在學習上也是正常的。」