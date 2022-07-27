《二舅》內地爆紅　作者：討厭將苦難昇華　希望二舅能安靜過活

7月25日，一段名為《回村三天，二舅治好了我的精神內耗》的影片在內地網路平台瘋傳，作者通過文學性的旁白與畫面，記錄二舅苦難而飽滿的一生。截至今日（27日）上午10時，影片播放量已突破1800萬。

昨日（26日），作者Bilibili@衣戈猜想接受傳媒群訪時提到，自己特別討厭將苦難昇華，影片中最想表達的是莊敬自強。



作者在影片中說道，學業優秀、被稱為天才少年的二舅，初中時因赤腳醫生誤診，左腿落下殘疾。二舅不願再回學校，躺床上瘋狂看了一年醫書，又在天井呆坐觀察天空。在消沉過後，他最終用3天時間「看」懂木匠工藝，自此做起木匠。

多才多藝，頗受村民尊重的二舅沒有結婚，反而收養了女孩寧寧。2012年女兒結婚，他掏光了半輩子賺的十幾萬元積蓄，為寧寧付了房子首付。好幾年前，二舅每次開三輪車出門工作都會帶着八旬母親，工作時就讓她坐在小板凳等待。生活不能自理的母親，其實也不想活下去，有次甚至把繩掛到門框上。

如今，66歲二舅不工作了，全職照顧母親，為她洗臉、洗腳，又陪她走路鍛煉。母親每走20步，就要休息10秒，腿腳不便的二舅正好趕上落後母親的3米距離。兩位老人就這麼默契地走走停停。

作者通過文學性的旁白與畫面，記錄二舅苦難而飽滿的一生。（影片截圖）

莊敬自強

在影片爆紅後，作者Bilibili@衣戈猜想接受了傳媒群訪。他表示，從來沒想過用二舅的一生去教育社會、教育大眾，「我特別討厭把苦難昇華這件事，苦難有什麼可昇華的，苦難就是又苦又難。我不光不想昇華它，我還在有意地去調侃、解構它」。

他直言，影片中最想表達的4個字就是莊敬自強，「這輩子我只見二舅哭過一次，是喝了大酒之後想起來自己這一輩子確實過得有點苦，然後和他的四個兄妹抱在一塊，嚎啕大哭。哭完了之後又過了一二十年，他就再也沒有哭過，大部分時候他都笑瞇瞇的，樂呵呵的，這種莊敬自強我是很佩服的，因為我做不到」。

精神內耗

作者提到，自己大學畢業後就到北京擔任高中的歷史老師，一做就做了10年，半年前離職後，一直是半全職拍攝影片，主要是照顧孩子。

他指自己的精神內耗挺嚴重，經常會瞻前顧後，「當前精神內耗就是我生活在北京這麼大的一個城市，我一直在平衡，是稍微偏向那邊一點，還是稍微偏向這邊一點，猶豫不決」，但後來從二舅身上找到現階段評價人生終點的一個標準——飽滿。

完全不想趁熱打鐵

作者提到，有編劇和導演聯繫了他，想將二舅的一生拍攝成電影，但他本人「對這件事不是很熱心」。

他又稱，若有人想為二舅拍紀錄片，專業的攝像團隊帶隊浩浩蕩盪入村，大家就會知道二舅身處何地，但他不想讓任何人找到二舅，只希望他能安安靜靜地過活，「我對這個東西還是非常擔心的。我覺得二舅沒有應對媒體的能力，突然被推到聚光燈下，他會驚慌失措，他不是一個喜歡侃侃而談的人，這會讓他變得不自在」。

「普通人」二舅

作者表示，小時候從未覺得二舅厲害，只覺得他普通，「因為離他太近了」。他到北京工作10年，又因為孩子、疫情，連續3年沒有回家，直至回家後突然間有另一番感覺，「很長一段時間遠遠離開他，對比城裏生活、在職場當中遇到的一些人，感慨比較多」。

他提到，二舅對於情感的表達非常簡單，「老人需要什麼，孩子需要什麼，兄弟姐妹需要什麼，你們跟我說，我去想辦法。我愛你、擁抱這種東西，離他太遠了」。

他曾經想為二舅在縣城置業，但今次回家提起後，對方完全不願意去，「他這輩子從來沒有坐過馬桶。他騎三輪摩托車，從來沒有紅綠燈意識，我訓過他一回，他也不以為意。他在鄉間無拘無束慣了，他現在六七十歲，姥姥八九十歲了，讓他重新適應城裡的生活，可能非常困難」。