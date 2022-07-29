冷氣也「中暑」？網傳環境溫度高過43度就要讓冷氣休息　真相係…

炎炎夏日下，冷氣機成為不少民眾的生活必需品，然而除了人會中暑外，冷氣也有可能「中暑」？近期，不少內地網民反映冷氣降溫效果，會隨著高溫而失靈，微信朋友圈更盛傳落款為「格力」的冷氣使用提示圖片，稱若環境溫度高於43℃，需要讓冷氣休息。不過格力負責人表示，網傳所謂提示所表述的信息其實並不准確。



近期，不少民眾表示由於氣溫高，冷氣機有點扛不住了，例如陳先生說道，最近天氣太熱，他家的冷氣就算調到比較低的溫度，也無法正常降溫，懷疑冷氣機是不是也「中暑」了。同時，朋友圈也盛傳「格力空調溫馨提示」，稱由於天氣炎熱，室外溫度越來越高，甚至超過43℃的正常臨界點，為免冷氣運行效果可能越來越差甚至停機，需要把冷氣溫度設置在26℃以上以讓其休息。

網傳環境溫度高過43℃就要讓冷氣休息。（信息時報）

對此，格力表示，上述圖片並非格力官方發布，負責人表示，網傳所謂提示所表述的信息並不准確。他介紹，按照相關標準，冷氣工作的環境溫度處於零下7℃到43℃之間，因此，若環境溫度超過43℃而導致冷氣停機，並不是冷氣有問題，而是冷氣自我保護。他同時強調只是製冷效果可能下降，並非超過43℃就會失效。至於調到26℃以上讓冷氣休息一說，其實本身並沒有什麼作用，只是在提倡節能的大背景下建議的做法。

另外，冷氣能承受多高的溫度，與其本身設計和性能有關。上述負責人介紹，格力部分產品可以承受高達60℃以上的高溫，只是採用類似壓縮機的產品只會應用在中高端產品上。據了解，格力和美的均有60℃高溫下仍能製冷的產品。