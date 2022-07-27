熱浪來襲！重慶「冷氣牆」爆紅　網民憶《寶貝計劃》：成龍快樂牆

近日，重慶「俄羅斯方塊」的冷氣室外機牆，意外在網絡走紅。113台冷氣外機整整齊齊排列在牆上，成為新打卡熱點，網民戲稱安裝師傅可能有強迫症，亦有網民回憶起成龍在電影《寶貝計劃》中跳冷氣機逃亡的片段，稱這面牆是「成龍快樂牆」。



據了解，該冷氣室外機牆位於重慶江北區人民醫院，在該醫院一棟樓的內側牆面上，整整齊齊掛著113台空調外機，冷氣室外機間有管道相連，管道也十分整齊的。

有網民表示，因為安裝的非常整齊，看上去意外美觀，也有網民回憶成龍在電影《寶貝計劃》裡跳冷氣機的片段稱「這面牆應該很好逃亡」，給這面牆起「成龍快樂牆」的外號。

江北區人民醫院相關負責人介紹，該棟樓是今年剛裝修的一棟樓，調試完後將作為醫院業務用房正式投用。對於這面牆意外走紅，負責人表示驚訝，稱這段時間看到不少來拍照、拍短片的人，「他們有的一個人來，有的成群結隊」。

為何會裝成如俄羅斯方塊般的外牆？醫院負責人表示，前期施工方對這棟樓的情況進行了勘察，發現該樓不適合安裝中央空調，負責人表示，「因為安裝中央空調需要在樓部頂端安裝一個主機，由於承重問題，主機的位置不好選擇和確定。」

此外，這棟樓修建在主街道邊，為不影響主街道整體風貌，施工方決定將冷氣室外機全部安裝在樓棟裡側的一面牆上。該面牆不僅對冷氣外機有一定的隱藏作用，且剛好避免室外機排風對準職工宿舍，一舉多得。

負責人表示，其實這面牆並沒有想像當中那麼神秘，他也呼籲「近期天氣熱，來打卡的市民要注意防暑。疫情防控也不可鬆懈。」據內地天氣網資訊，重慶江北區今（7月26日）氣溫36 °C，最高可達39°C。

網民點睇：

挺好的啊，外立面做整齊，比亂七八糟的好多了。

成龍快樂牆。

一整面的海爾大軍，呼叫海爾兄弟。

有點密集恐懼症。重慶太熱，太依賴空調了。

