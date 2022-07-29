奶奶下令坐月期間穿厚外套禁止開冷氣　新抱熱到崩潰瘋狂自打耳光

在傳統華人習俗中，女性生產完後「坐月子」是十分重要的程序，這是為了讓女性能夠調養身體恢復狀態，因此就會有許多要求和禁忌。不過，這對大陸廣東一名女子而言，簡直就是噩夢一場，原來奶奶要求坐月子期間不准開冷氣，還得穿上長袖並蓋上厚棉被，女子整個崩潰卻又不敢和奶奶理論，最後竟失控地猛賞自己耳光，讓人看了十分心痛和不捨。



根據陸媒《網易新聞》報道，最近在大陸微博流傳一段名為「女子坐月子狂打自己耳光」的影片引發熱烈討論，據悉事發地點在廣東。這名女子日前剛生產完正在坐月子，結果奶奶要求她這段期間，必須得穿著厚外套，而且不能開冷氣和電風扇，還得蓋上厚棉被，若是沒照做就要通知親家。

由於女子是遠嫁過來，她不敢忤逆奶奶，加上不想讓父母親擔心而不敢向娘家求救，在身心極大壓力下，日前整個崩潰，就在床上瘋狂地猛賞自己耳光。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

據了解，這個行為曝光後，女子已經被娘家接回照顧。

消息一出，立刻引發網友們熱議，不少人直呼「這奶奶未免也太誇張」，更何況現在正值炎炎夏日，不給吹冷氣或電風扇也就算了，還逼媳婦要穿上厚外套和蓋棉被，這是要悶死她嗎？

事實上，大陸山東在2017年7月就發生類似案例，那次甚至還搞出人命。據了解當時該名20多歲女子，坐月子期間被家人要求穿長褲和長袖，而且得蓋被子，也不能吹冷氣和電風扇，最後熱到中暑體溫超過40度，緊急送醫後發現心臟及肝臟都有不同程度損傷，最後搶救無效身亡。

延伸閱讀：

神助攻？外甥穿上「小姨美照」幫相親 可掃碼認識加好友

【本文獲「TVBS」授權轉載。】