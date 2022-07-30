69歲老漢以雪條誘姦13歲少女　家人發現已懷孕　法院：從重判9年

7月12日廣西北流市法院作出一審判決，69歲老漢陳建龍性侵同村少女葉子（化名），葉子被性侵時剛滿13歲，葉子患有輕度精神發育遲滯，她被家人發現遭性侵時已懷孕5個月。法院判強姦罪名成立，從重判處陳建龍有期徒刑9年7個月。



《九派新聞》報道，葉子的姐姐張芳指出她對部分結果不是很滿意，將上訴。張芳表示，想親口聽到罪犯向我們道歉，要求15萬（人民幣，下同）精神損害撫慰金。法院支持5萬元，但張芳覺得，「這遠遠不足以彌補罪犯對我妹妹心靈和精神造成的創傷。」

張芳表示，她家位於廣西北流市的一個小山村裡，村裡的年輕人大多在外務工，老人和小孩則留守在村裡。張芳兄妹6人，葉子是她最小的妹妹。父母過世後，她和大哥便擔負起了照顧妹妹的責任。

民政部層通知要求「切實兜住農村留守兒童、困境兒童安全底線」，農村留守兒童也容易成為性侵害的對象，途中女童非案件當事人。（視覺中國）

張芳指出，葉子患有輕度精神發育遲滯，但日常生活中和同村其他孩子沒什麼兩樣，喜歡看動畫片，會在手機上打遊戲。葉子也能洗衣做飯，打掃衛生，還可以幫著照顧更小的弟弟。

2021年，葉子上小學6年級，張芳和大哥決定到廣東工廠工作。臨行前，她們將妹妹託付給伯伯照顧，讓妹妹在伯伯家吃飯，晚上則回到自己家休息。每隔一段時間，張芳都會回村看看。剛開始，她還有些擔心。後來，看到妹妹還算適應，也就放下心來。

家人發現時已懷孕5個月

該年8月25日，大哥回村時，發現葉子的肚子變得圓滾滾的，最開始，一家人還以為是妹妹長胖了，肚子上有了贅肉。但隨後，在醫院檢查後，她們發現，葉子已有5個月身孕。警方後來找到犯罪嫌疑人，同村69歲的陳建龍。

一審判決書提到，陳建龍出生於1952年，先後四次性侵了只有13歲的葉子，致其懷孕。張芳說，陳建龍在葉子放學的路上，以給糖吃或者給冰棍吃等理由將其騙到自己家的二樓房間，隨後對其性侵。張芳表示，葉子在墮胎後，「身體落下了毛病，情緒也變得非常不穩定」，時常摔東西。

張芳表示，加害者陳建龍住在離她家不過幾百米距離，但她對此人並不熟悉，她只知道陳建龍獨自一個人住在村裡，她的老婆和兒女都常年在外打工。張芳稱，事發至今，她都沒有和陳家人見過面，而對方也沒有主動到她家表示過歉意。目前張芳離開了廣東的工廠回到村裡，一心一意陪著妹妹，她發誓要將傷害妹妹的人送進監獄。

內地律師：社會應加大農村兒童權益保護力度

北流法院在判決書中表示，被告人陳建龍違背婦女意志，與無性自我防衛能力的不滿 14 周歲的幼女發生性關係的行為，已觸犯刑法，構成了強姦罪。「其姦淫不滿 14 周歲的幼女，依法應從重處罰。陳建龍在庭審中過程中避重就輕，並沒有如實供述自己的罪行，行為不符合坦白的規定，不屬坦白。」

同時，法院認定，陳建龍需賠償醫療費、護理費、住院伙食補助費、交通費、營養費及精神損害撫慰金合計 5萬6,876元人民幣。其中精神損害賠償5萬元。

《九派新聞》報道，北京市中聞（西安）律師事務所譚敏濤律師表示，此案凸顯了農村兒童，特別是留守女童的權益保障問題。

他指出一方面，由於父母監管的缺位，留守兒童的權益常常受到侵害。另一方面，在農村，留守女童更容易成為性侵害的對象，「這類案件的作案人有時還是熟人，更加讓人放鬆警惕。值得注意的是，在此案中，受害者還是智障女童，其遭受性侵的可能性尤甚。」

譚敏濤律師認為，法院的判決起到了一定的威懾作用，但他強調重要的是事後的法律懲處，「我們還應在農村留守兒童，特別是留守女童的權益上保護上發力。」