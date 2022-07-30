22歲女連6日OT到4am「全身發紫猝死」　官方稱工時未超法定

7月9日，杭州一名22女子連續6日熬夜加班倒下，住進深切治療部（ICU）搶救，醫生診斷提到女子是因「心肌炎引起猝死」，送院時心跳呼吸已驟停。經多日搶救，7月27日女子家屬透露，女子已於7月26日下午離世。

濱江區人社局周五（29日）發布「核實情況通報」，稱死者存在夜間直播情況的6天，均已在翌日安排補休。死者期間每日工作時長未超過法定上限，但企業用工管理存在不規範，將嚴肅查處。



上述通報稱，經核查，當事人徐某某2021年9月27日進入杭州慕克文化傳媒有限公司做實習生（工讀生），2022年7月1日取得畢業證書後正式入職，從事直播營運。7月5日起因身體不適請假，7月8日到浙二醫院濱江院區就診並入院治療，7月26日去世。

經查，該企業日常工作時間為上午11時至晚上8時（午晚餐各休息1小時），直播營運人員如夜間開展直播，翌日予同等時長補休。根據當事人請假前10日考勤，有6日存在夜間直播情況，均已翌日安排補休。

據此前報道，近年許多內地職場過勞、請假難的話題引發網民熱議。杭州的張女士近日網上發文稱，7月20日接到電話被告知奶奶病危，於是向公司請假，但卻被要求證明病危的是自己奶奶。

張女士公布和該公司人事部門對話截圖。(微博)

張女士提供診斷證明，依舊被人事部門（HR）要求提供戶口本，身份證等資訊，證明病歷上的是自己的奶奶。張女士表示因奶奶病危沒辦法補充材料，希望事後補件，但人事部門不同意。不得已下，張女士提出離職，結果被移出企業群組，無法申訴。

內媒調查後揭露該公司名為嘉潔網絡科技有限公司，工作人員僅以「未接到相關通知，公司員工關係都很好」回應。