北京地鐵「毒壁畫」？網民稱像日本浮世繪：眉眼髮髻都不像中國人

日前北京有一名網友稱在北京地鐵7號線的黃廠站拍到一個壁畫，畫風奇怪。他稱該壁畫跟毒教材一個系列都很詭異。上傳網絡後引發網民附和，稱該壁畫是日本浮世繪風格。7 月29日北京地鐵客服回覆稱，公司已經知道壁畫的爭議，目前正在調查。



據了解該幅壁畫名為《集市童趣》，作者為王瑜、俞勤遠，作品是希望能表現充滿民俗風情的老北京市集場景。但拍攝的網民認為，該壁畫與毒教材是同個系列的，畫風怪異。「畫中一男子拿著女士錢包翹著蘭花指在拍照，小孩畫得又胖像個傻子似的，又都是光頭，眉毛尖尖的。」

內地許多網民則認為，插畫裏的人更像日本人，不論還是眉眼髮髻，更稱「這不是北京市集，是東京市集吧?」有網民則稱風格像日本浮世繪，「的確不適合在首都公共場合長期出現，偶爾辦個展覽小範圍看看可以。」

但亦有網民認為不該隨便抵制，「現在只有主旋律可以了嗎?」也有網民建議，「喚醒真正審美正意識形態的最有效辦法是用實際作品去壓制偽文化，國家層面應當重視並大力推廣。」

今年5月，人民教育出版社插畫被指風格怪異。引發內地網民批評以及查找教材、繪本怪異插畫的風氣。此外，日前南京玄奘寺供奉日本戰犯引發爭議，許多夏日祭和漫畫展也取消，北京地鐵的壁畫被指有日本風格也成為內地網民關注焦點。

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網民點睇：

真是不能忍受這樣怪異的畫風，審美都退化成這樣了？

以後全是主旋律好了。

中國畫風畸形的背後，是現代審美畸形的人……

不是玻璃心，是真的被文化滲透了。

畫的難道不是日本人嗎？五五分的頭發，和電視上的日本人好像

