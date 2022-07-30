因拒絕切洋蔥山東醉漢殘忍殺妻　法院一審判無期徒刑惹議

山東聊城一名女子獨自照顧3名孩子時，因拒絕了丈夫提出的幫忙切洋蔥的要求，竟慘遭殺害。當地法院近日對案件作出一審宣判，殺人丈夫被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。



綜合內媒報道，李某某與朋友吃飯喝酒期間，朋友稱想吃一點洋蔥清口，李某某便吩咐妻子蘇某去切洋蔥。正獨自照看3名年幼孩子的蘇某隨口說到，「要吃自己切，不吃拉倒，我不伺候你們。」

李某某因此感到在朋友面前顏面盡失，遂與蘇某發生爭吵，並在酒精的作用下持尖刀刺入蘇某後背，導致她不治身亡。

山東聊城一名女子拒絕丈夫提出的切洋蔥要求，竟慘遭殺害。（視覺中國）

近日，「聊城檢察」公眾號公開案件一審判決結果，法院認為，李某某行為已構成故意傷害罪。但鑑於案發後李某某主動報案並在現場等候，依法成立自首，且自願認罪認罰，悔罪態度較好，一審法院以故意傷害罪判處李某某無期徒刑，剝奪政治權利終身。

根據《中華人民共和國刑法》第二百三十四條「故意傷害罪」顯示，故意傷害他人身體的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

法院判決引發網民熱議：

「一個女的照顧三個孩子，不切菜就要被殺。好慘啊」。



「如果這都不能死刑，我會覺得法律就是用來擺設的」。



「所以現在殺了人，說句對不起我錯了，真的有用是吧？是在宣揚這個嘛？」。



「寧願拿刀捅死妻子，也不願拿刀切個洋蔥」。



「在想一個問題， 要是在這個過程中是妻子反殺了這個丈夫，會怎麼判？也是傷害罪？還是防衛過當？」。

