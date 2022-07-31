雙層巴士自撞限高桿上層受損嚴重　司機擅改路線行駛9名乘客送院

北京一輛雙層巴士，昨日（30日）行駛時撞上限高桿，巴士上層車頭受損，前排座椅外露，車上9名乘客受傷送院。

北京市公安局公安交通管理局通報稱，肇事原因為巴士司機未按規定路線行駛。



事發於昨日上午7時半，在北京西城區德勝門箭樓前二環主路出口自東向西的輔路上，一輛雙層巴士行駛時撞上限高桿，上層車頭破損。

《北京青年報》報道，市民劉先生稱，上午約10時10分騎車經過事發地點，發現一輛雙層巴士停在輔路中央，車前方被限高桿「剃頭」；10時半，巴士和限高桿先後被移走。

劉先生稱，限高桿沿着北側折角處被頂起，南側的水泥底座也被翻起。雙層巴士車頭左上方破損，外殼脫落，上層前風擋處已經露出前排座椅，出現大片螺旋樣的裂口，玻璃散落一地，「這條輔路限高3米，平時不可能走雙層大巴。這（雙層）公交怎麼說也有5米高」。

北京市公安局公安交通管理局通報稱，巴士司機因未按規定路線行駛，駕車由東向西由主路駛入輔路後與限高桿相撞。事故發生後，車上9名乘客送院檢查。經交管部門初步調查，肇事司機不涉毒不涉酒，該事故目前正在進一步調查處理中。