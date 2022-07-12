有片｜極驚險！男童衝出馬路 在母親眼前遭大貨車撞倒再捲入車底
撰文：中天快點TV
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內地發生一宗恐怖車禍！位於河南省許昌市一處街頭，一名男童日前在和家人出遊時，才剛一下車竟突然衝過馬路，動作快到連母親都抓不住，結果下一秒直接慘遭一輛急速通過的大貨車捲入車底。奇蹟的是，當時蜷縮倒臥車底下的男童，似乎是幸運地閃避過了巨輪輾壓，所幸最終送醫檢查並無大礙。
母親拉不住親睹兒子捲大貨車底 幸奇蹟無大礙（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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根據《都市頻道》報道，該名男童7月4日出遊時先和母親、姊姊下車，欲等待司機停好車後，一家人再一起過馬路。沒想到，男童這時卻突然自己衝了出去，後方母親嚇得根本來不及阻攔他，結果下一秒竟眼睜睜看著一輛大貨車高速疾駛而過，狠狠撞上孩子。
事發當下，來不及閃避的大貨車司機，直接將男童撞倒後捲入車底，結果蜷縮倒臥的男童也遭整輛車「開過」並出現在車尾，隨後一旁母親及大人嚇得衝往路中央，趕緊抱起他驚慌求救。
令人震驚的是，當時被捲入車底的男童，疑似是因身軀矮小、幸運地閃避過了巨輪輾壓，經送醫檢查後竟奇蹟般的並無大礙。
男童突然暴冲马路 妈妈拦不及！目睹他被大车撞倒卷车底https://t.co/XRmeurDtC9 pic.twitter.com/8v9rv1TDZf— 瓜媒体 (@GuaMediaUS) July 11, 2022
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