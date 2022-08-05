大陸地圖APP精準顯示台灣每個街道　網民：每條路都是回家的路

周五（5日），話題「地圖可顯示台灣省每個街道」登上微博熱搜榜首，不少網民發現在地圖APP中搜尋「台灣省」，就可以顯示完整的台灣地圖，且精準到街道的紅綠燈。



不少網民在社交媒體中表示，在高德地圖、百度地圖等大陸地圖APP中搜尋台灣省，可顯示台灣的每一條街道，且不少街道以大陸城市命名，以台北為例，有廣州街、長沙街、貴陽街、臨沂街、寧波東街、重慶南路、武昌街、青島路、常德街、鎮江街、濟南路、徐州路、紹興街、西藏路等。

除了街道名稱之外，建築物、餐廳、店舖等均在地圖中有顯示。有網民發現，台北有不少大陸美食，包括「寧波生煎包」、「南門福州傻瓜乾飯」、「山西刀削麵」等。話題「想去台灣省吃山西刀削麵」還由此登上微博熱搜，還有網民表示想去吃「小統一牛排」。

話題「地圖可顯示台灣省每個街道」、「想去台灣省吃山西刀削麵」登上微博熱搜。（微博）

網民評論：

「路倍感親切人卻越走越遠」。



「忠孝東路，怎能擔起忠孝二字？」。



「台灣省公務員啥時候招」。



「每條路都是回家的路」。



「解放後我想在四川路開一家正宗得火鍋店」。



「成都路，長沙街，峨眉街，開封街，廣州街………？」。



「導彈：什麼意思？你在給我點菜嗎？」。

