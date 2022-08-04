台海軍演｜台軍高層：如解放軍入領海　台軍完全無退讓空間

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台導致台海局勢緊張，解放軍自今日（4日）起在台海周邊海域進行軍演。台媒引述台軍方高層指出，一旦解放軍在台灣的領海演習，則台軍「完全沒有退讓空間」。另學者指出，台軍已有具體因應計劃，但事涉軍事機密無法對外公開。



台軍方高層接受中央社訪問指出，一旦解放軍演習進入台灣領海，則完全沒有退讓空間，並形容這是很嚴肅的狀況，他們軍人如果連這個都保護不了，也就失去軍人價值。高層又指，大陸在台灣領海劃設操演區域具有相當程度挑釁意味，此舉是先破壞現況，又強調台軍有能力反制，會依照相關規定「該怎麼做、就怎麼做」，但就無法透露細節。

另一名台灣防部官員則表示，敵機進入台灣防空識別區（ADIZ）後，台灣方面通常會先予以廣播警告，並派遣在空機因應，若持續逼近至特定距離後會以火控雷達鎖定，期間再配合操作壓迫航路等方式驅離。他指，一旦對方仍持續逼近甚至進入領空，則由防部或總統府下達進一步指令。

此外，國防大學中共軍事事務研究所長馬振坤在國策院舉辦的座談會上強調，台軍確實已有具體的因應計畫，但事涉軍事機密無法對外公開。對於台軍目前未全面召回官兵並禁止休假，國防安全研究院學者蘇紫雲則認為，目前還沒到動員階段，提早動員可能會反應過度，對掌握情勢不利。而從各國案例觀察，當遇上類似情況，作戰載具會提高實彈掛載比例，陸軍戰備部隊也會從排層級向上提升至連。

就新華社公布的演訓與實彈射擊經緯度區域來看，北部、東北、西南三個區塊已涵蓋台灣領海範圍，全部六個區域都涵蓋台灣的防空識別區，有看法認為是演練「全封鎖」，甚至可以理解為未來武統台灣採取的模式之一。

而台灣防部回應指秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，以及「不升高衝突」的理智態度加強戒備。