極端天氣｜冰火兩重天？上海落冰雹　網民：最大的有「鴿子蛋大」

上海近期持續高溫，惟周六（6日）下午落冰雹，不少居民都拍下畫面並發佈到社交平台，網民更表示最大的有「鴿子蛋大」。上海中心氣象台中午已發布今年首個冰雹橙色預警信號。



午後，部分地區下起大雨，之後開始有市民撿到冰雹，據寶山、靜安等區網民拍下的照片顯示，一顆顆冰雹落在窗邊、地上，非常明顯，有網民表示，擔心冰雹會砸壞屋頂和車，更傳出寶山區一菜場的頂棚被冰雹擊穿。

網民點睇：

高溫+冰雹，冰火兩重天

我擔心陽台遮雨棚塌下來

希望接下去每天午後都這麼降個溫

冰雹沒有多大危險，只要不是太大，連車漆面都不會有壞

為啥大家喜歡用「鴿子蛋」來計量大小，有幾個人真的見過鴿子蛋呀，明明「鵪鶉蛋」更合適

一百多年一見的40℃高溫天，又突然下冰雹，是不是應該讓我們反思一下，地球怎麼了？我們平時應該如何去環保愛護地球？



中午12時42分，上海中心氣象台發布冰雹橙色預警信號，指受強雷暴雲團的影響，預計未來2小時內寶山、中心城區北部、嘉定、閔行、青浦、松江、崇明等地局部出現冰雹可能性較大，請市民特別注意加強防範。

隨後，上海中心氣象台再發情況通報，指寶山、嘉定、楊浦和虹口出現冰雹，未來市內有分散性陣雨或雷雨，主要集中在北部和西部地區，一小時雨強30至50毫米，局地並伴有8至10級雷雨大風和冰雹。

另一方面，許多網民對40℃的天還下冰雹感到奇怪，紛紛質問「8月下冰雹？」對此，據氣象部門科普，冰雹多在強對流雲團中發生，在上海屬於春夏產物，在冬季反而不易出現。