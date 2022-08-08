廣東省運會U15男足決賽　廣州隊輕鬆奪冠　清遠隊惹踢假波之嫌？

8月7日，2022年廣東省第十六屆運動會足球項目男子乙A組的決賽，廣州代表隊最終以5-3的成績擊敗清遠代表隊，獲得冠軍。

然而，廣州隊入球的影片在網上引起輿論爭議，甚至有網民提出「踢假波」之嫌。



網傳影片顯示，身穿紅色隊服的廣州隊上半場利用單刀球機會首開記錄，隨後清遠隊禁區內打後角扳平比分。下半場，清遠隊角球進攻引發門前混戰，禁區內射門將比分反超為2-1，隨後清遠隊又利用個人能力將比分擴大為3-1。

然而，清遠隊連換兩人後，廣州隊卻以點球將比分縮窄至2-3，隨後獲得單刀球扳平比分。不久後，清遠隊門將把球傳給廣州隊前鋒，廣州隊成功將比分反超為4-3。最後，廣州隊反越位，清遠隊球員放棄回追，目送廣州隊將比分擴大為5-3。

清遠隊球員目送廣州隊進球。 （澎湃新聞）

針對網民質疑廣東省運會U15男足決賽存在「假球」的問題，中國足協宣布已啟動調查程序，將組成由競賽部、紀檢部等部門參加的調查組，今日（8日）赴廣州展開調查。

中國足協強調，對於各種賭球、假球、操縱比賽等嚴重違背體育道德、敗壞行業風氣的行為向來高度重視並密切關注，如調查發現確鑿證據證明相關單位和人員涉嫌操縱比賽、違背公平競賽原則，將會予以嚴肅處理。